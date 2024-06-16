Россия хватается за единственный спасательный круг – Китай. Однако такое сотрудничество оккупантов не спасет, а проведение операций в юанях вообще является шагом к потере российского суверенитета. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу подробнее о последствиях новых санкций США.

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Ощутимы ли последствия

По словам Пендзина, если бы в 2022 году параллельно с отключением SWIFT, замораживанием валютных активов, еще и наложили санкции на Московскую биржу, последствия были бы гораздо больше. За 2 года полномасштабной войны Россия успела переориентировать свои основные экспертные поставки на Пекин. В частности, более 80% российской нефти продается в Индию и Китай.

Кремль успел переориентировать львиную часть поступлений в юани. Поэтому наложенные санкции на Национальный клиринговый центр и Московскую биржу взволновали россиян и пошатнули финансовую систему. Поскольку без доллара, несмотря на уважение к китайскому юаню, выжить невозможно. Однако не так сногсшибательно, как если бы могло быть при одновременном введении в действие трех вышеупомянутых составляющих.

С одной стороны, американцы хотят помочь Украине. С другой – не желают окончательной смерти России, стремятся лишь ослабить ее. Ведь после уничтожения на российской территории может возникнуть немало ядерных государств, с которыми придется договариваться отдельно. Видимо, с одним диктатором Владимиром Путиным это легче сделать.

Что такое российская валютная биржа

Экономист рассказал, что валютная биржа в России существует с 1996 года. Присутствует инфраструктура финансового рынка, где есть банки, клиринговые компании, регулятор центробанк России и в конце концов механизм определения рыночного курса. К примеру, сколько рубль стоит по отношению к доллару.

На межбанковской валютной бирже сходятся покупатели и продавцы. Присутствует регулятор, который по результатам торгов устанавливает справедливый валютный курс в пределах российских реалий, но рыночный. Также биржа обеспечивала возможность удовлетворения спроса импортеров в полном объеме.

Однако США наложили санкции на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Соответственно нет центра, который бы формировал рыночный курс доллара по отношению к рублю. Это не означает, что импортер не купит доллара, а тот, кто желает, его не продаст.

На данный момент в России доллар можно купить более чем за 100 рублей, а в некоторых местах – 120 рублей. Цены формируются на основании не всего российского рынка, а на связях двух банков. Зато продать доллар можно за 75 – 80 рублей. Видим бешеную разницу между покупкой и продажей. Осталось дикое анархическое поле.

Я абсолютно уверен, что Центробанк России что-то придумает. Через какое-то определенное время будет какая-то альтернатива. Почему? Без доллара прожить невозможно. Весь "серый" импорт финансируется в долларах. С турками точно никто не рассчитывается турецкой лирой. Все рассчитываются евро или долларами. Такая же ситуация с ОАЭ,

– отметил Олег Пендзин.

Также доллар – это валюта сырьевых рынков. Все неподсанкционные товары, которые Россия везет в Европу и США, в частности, контракты Росатома и редкоземельные металлы, они номинированы в долларах. В любом случае доллары будут приходить в Россию за продажу экспертных товаров. А их, в свою очередь, нужно продать, поскольку зарплаты выплачиваются в рублях.

Почему юань не спасет Россию

Центробанк России уже заявил, что доллар россиянам не интересен. Будто у них есть альтернатива – китайский юань. Однако есть нюанс – это валюта с ограниченной конвертируемостью. Юанями оккупанты не смогут рассчитаться с Турцией, ОАЭ, Индией и другими государствами. Такой расчет с третьими странами запрещен народным банком Китая.

Также, по словам Пендзина, оккупанты не являются китайскими резидентами. Российской компании не удастся легко купить какой-то товар у Китая за юани. Нужно заключить экспортный контракт с китайцами, затем зарегистрировать его в китайском банке. Далее контракт направляют в народный банк Китая на согласование. Любые расчеты в экспортных операциях Пекина в национальной денежной единице требуют соответствующей лицензии.

Чем больше Россия залезает в юань, тем меньше в России остается самой России, считает Олег Пендзин. Не на пустом месте появилось требование Си Цзиньпина, чтобы покупать газ по внутренним российским ценам, которые на порядок дешевле, чем экспортные. Это неравноправная экспортно-импортная политика. На данный момент Китай – единственная калитка россиян к товарам двойного использования и элементной базе, из которой производятся ракеты. Пекин прекрасно понимает эту ситуацию, имеет свой интерес и соответственно пользуется этим.

Россия – сырьевая база, территория для размещения огромного количества китайцев. Хотя формально никто не претендует на какие-то территории. Общее количество граждан Китая на Дальнем Востоке значительно превышает количество людей с российскими паспортами. Следовательно "юанизация" российской экономики – еще один шаг к потере суверенитета России.

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