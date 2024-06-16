Росія хапається за єдине рятувальне коло – Китай. Проте така співпраця окупантів не врятує, а проведення операцій в юанях взагалі є кроком до втрати російського суверенітету. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу детальніше про наслідки нових санкцій США.

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Чи відчутні наслідки

За словами Пендзина, якби у 2022 році паралельно з відключенням SWIFT, замороженням валютних активів, ще й наклали санкції на Московську біржу, наслідки були б набагато більші. За 2 роки повномасштабної війни Росія встигла переорієнтувати свої основні експертні постачання на Пекін. Зокрема, понад 80% російської нафти продається в Індію та Китай.

Крім того, Кремль встиг переорієнтувати левову частину надходжень в юані. Тому накладені санкції на Національний кліринговий центр та Московську біржу схвилювали росіян та похитнули фінансову систему. Оскільки без долара, попри повагу до китайського юаня, вижити неможливо. Проте не так карколомно, якби могло бути під час одночасного введення в дію трьох вищезазначених складових.

З одного боку, американці хочуть допомогти Україні. З іншого – не бажають остаточної смерті Росії, прагнуть лише послабити її. Адже після знищення на російській території може виникнути чимало ядерних держав, з якими доведеться домовлятися окремо. Мабуть, з одним диктатором Владіміром Путіним це легше зробити.

Що таке російська валютна біржа

Економіст розповів, що валютна біржа у Росії існує з 1996 року. Присутня інфраструктура фінансового ринку, де є банки, клірингові компанії, регулятор центробанк Росії та врешті-решт механізм визначення ринкового курсу. Приміром, скільки рубль коштує щодо долара.

На міжбанківській валютній біржі сходяться покупці та продавці. Присутній регулятор, який за результатами торгів встановлює справедливий валютний курс в межах російських реалій, але ринковий. Також біржа забезпечувала можливість задоволення попиту імпортерів в повному обсязі.

Проте США наклали санкції на Московську біржу та Національний кліринговий центр. Відповідно немає центру, який би формував ринковий курс долара щодо рубля. Це не означає, що імпортер не купить долара, а той, хто бажає, його не продасть.

Натепер у Росії долар можна купити більш як за 100 рублів, а в деяких місцях – 120 рублів. Ціни формуються на підставі не всього російського ринку, а на зв'язках двох банків. Натомість продати долар можна за 75 – 80 рублів. Бачимо шалену різницю між покупкою та продажем. Лишилося дике анархічне поле.

Я абсолютно впевнений, що Центробанк Росії щось придумає. Через якийсь певний час буде якась альтернатива. Чому? Без долара прожити неможливо. Весь "сірий" імпорт фінансується в доларах. З турками точно ніхто не розраховується турецькою лірою. Всі розраховуються євро або доларами. Така ж ситуація з ОАЕ,

– наголосив Олег Пендзин.

Також долар – це валюта сировинних ринків. Всі непідсанкційні товари, які Росія везе в Європу та США, зокрема, контракти Росатому та рідкоземельні метали, вони номіновані в доларах. У будь-якому випадку долари приходитимуть в Росію за продаж експертних товарів. А їх, своєю чергою, потрібно продати, оскільки зарплатні виплачуються в рублях.

Чому юань не врятує Росію

Центробанк Росії уже заявив, що долар росіянам не цікавий. Буцім у них є альтернатива – китайський юань. Проте є нюанс – це валюта з обмеженою конвертованістю. Юанями окупанти не зможуть розрахуватися з Туреччиною, ОАЕ, Індією та іншими державами. Такий розрахунок з третіми країнами заборонений народним банком Китаю.

Також, за словами Пендзина, окупанти не є китайськими резидентами. Російській компанії не вдасться легко купити якийсь товар у Китаю за юані. Потрібно укласти експортний контракт з китайцями, потім зареєструвати його в китайському банку. Далі контракт направляють в народний банк Китаю на погодження. Будь-які розрахунки в експортних операціях Пекіну в національній грошовій одиниці вимагають відповідної ліцензії.

Чим більше Росія залазить в юань, тим менше в Росії залишається самої Росії, вважає Олег Пендзин. Не на порожньому місці з'явилася вимога Сі Цзіньпіна, щоб купувати газ за внутрішніми російськими цінами, які на порядок дешевше, ніж експортні. Це нерівноправна експортно-імпортна політика. Натепер Китай – єдина хвіртка росіян до товарів подвійного використання та елементної бази, з якої виробляються ракети. Пекін прекрасно розуміє цю ситуацію, має свій інтерес та відповідно користується цим.

Росія – сировинна база, територія для розміщення величезної кількості китайців. Хоча формально ніхто не претендує на якісь території. Загальна кількість громадян Китаю на Далекому Сході значно перевищує кількість людей з російськими паспортами. Відтак "юанізація" російської економіки – ще один крок до втрати суверенітету Росії.

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