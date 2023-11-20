Есть дыры: как России до сих пор удается производить оружие, несмотря на санкции

Против России вводится Евросоюзом уже 12 пакет санкций. Однако Москва продолжает производить оружие и закупать комплектующие, минуя ограничения.

Несмотря на то, что России удается обходить санкции, они все равно важны и приносят пользу. Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, добавив, что важно, насколько контролируется выполнение санкций третьими странами, которые поставляют комплектующие России.

К теме Как Китай снабжает дронами России, обходя санкции: схемы и где учатся российские пилоты

У Запада есть рычаги влияния

Важно понимать, что даже если Россия производит определенное количество ракет, если бы не санкции, она бы выпускала их больше. Это значит, что санкционная политика работает. Также из-за санкций России приходится переплачивать за комплектующие большие суммы.

С одной стороны ракеты Россией производятся и якобы результат санкций отсутствует. А с другой, производство ракет стоит дороже и производятся они в меньшем количестве – и это уже говорит о действенности санкций,

– подчеркнул военный обозреватель.

Однако проблема для Украины и Запада остается. Россия за полтора года наладила "серые" схемы. Для этого у россиян есть большие дыры в "заборе" санкций. Это прежде всего Китай, Турция, Арабские Эмираты, страны бывшего Советского Союза, благодаря которым Россия получает:

товары двойного назначения;

гражданские компоненты, используемые в изготовленных вооружениях;

сырье и производственную базу.

Почему санкции против России не работают в полной мере: смотрите видео

У США и Евросоюза есть рычаги влияния на страны, участвующие в "серых" схемах России. Если поставить условие этим странам: либо Россия, либо мы, многие из них сделают выбор не в пользу контрабанды с Москвой. Есть разница в том или упустить возможность вести бизнес с США, или работать по "серым" схемам с Россией. Однако не со всеми странами это сработает,

– отметил Давид Шарп.

Выявлять эти схемы должна и Украина, и говорить об этом все время союзниками, которые в свою очередь должны не приуменьшать значимость подобного явления.

Санкции против России: важное