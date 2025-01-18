На фоне заявлений Орбана: глава дипломатии ЕС сказала, могут ли отменить санкции против России
Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас высказалась о возможности отмены санкций против России. Подчеркнула, речь идет о рычаге влияния на агрессора.
Об этом Кая Каллас заявила в интервью AFP, сообщает 24 Канал со ссылкой на Barrons.
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Каллас о санкциях против России
Глава европейской дипломатии заявила, что санкции против России точно необходимы.
Это наш рычаг, и было бы очень странно отказаться от него. Путин не изменил своих целей,
– подчеркнула Кая Каллас.
Добавила, поэтому оснований для отмены санкций пока нет. Кроме того, отметила важность не снимать их преждевременно.
Какими бы ни были переговоры, мы окажемся в гораздо более слабой позиции,
– отметила глава дипломатии ЕС.
Каллас также не думает, что отказ от санкций сейчас интересах Соединенных Штатов.
Напомним, накануне премьер Венгрии в очередной раз сделал циничное заявление. В частности, Орбан призвал ЕС "создать с россиянами отношения, свободные от санкций".