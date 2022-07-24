Может ли Европа ослабить санкции против россии: экономист оценил угрозы

россия продолжает шантажировать Европу повышением цен на энергоносители. Так страна-агрессорка хочет добиться ослабления санкций.

Следовательно, существуют риски, что санкции в отношении россии будут ослабевать. Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус.

Внимание Заканчиваются инструменты против россии, – аналитик рассказал, насколько действен 7 пакет санкций.

Вместе с тем, по его словам, когда россия что-то подписывает и нарушает собственные обязательства, как это случилось с обстрелом Одесского порта, у Европы исчезает очередной аргумент о том, что "с россией можно договариваться".

Те аргументы в Европе тоже существуют. И когда появляются тезисы о ослаблении санкций в отношении россии, то такие события очень их подавляют.

– объяснил Ус.

Поэтому он считает, что страны Балтии, Польша, в отличие от Франции или Нидерландов, всегда четко говорят о том, что ни о каких послаблениях не может быть и речи. Дело в том, что они отлично понимают, что следующей целью россии могут стать именно они.

"Они понимают, что Украина воюет не только за себя", – сказал специалист.

Поэтому осознание того, что эти страны могут быть следующими, сделают все, чтобы:

Украина не проиграла;

чтобы Украина выиграла;

чтобы восстановить нашу страну и помогать ей.

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Санкции против россии слабеют