Четыре страны обеспечивают России 75% подсанкционных товаров: как Украине бороться с этим
Санкционная политика западных стран пока достаточно осторожна, и новые ограничения против агрессора даются очень непросто. Однако Украине известны все компании и страны, причастные к обходу антироссийских санкций.
Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Игорь Чаленко. Он считает, что у Украины есть некоторые инструменты для работы со странами, не соблюдающими ограничений против России.
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Что можно сделать с обходом санкций
Ужесточение санкций против России, которое нанесет существенный вред интересам западных компаний, будет негативно влиять на политическую среду этих стран, усиливая оппозиционные настроения. Именно поэтому осторожность в принятии новых санкций может быть обусловлена приближающимися выборами в Соединенных Штатах и Евросоюзе.
Несмотря на это, необходимость разрывать каналы поставок подсанкционных товаров никуда не исчезала. Украина должна работать как с производителями западной микроэлектроники, так и теми, кто обеспечивает логистику этих товаров.
В последнем отчете группы Ермака-Макфола, анализирующей эффективность санкций против России, приведены расчеты, через которые страны в Кремль попадает больше всего комплектующих для оружия:
- Китай (50%)
- Гонконг (17%)
- Турция (5%)
- ОАЭ (2%)
"Эти страны обеспечивают России 75% поставок подсанкционных товаров. Украине нужно вести с этими странами соответствующую работу, чтобы они по крайней мере не усиливали нелегальные каналы поставок, а в лучшем случае – сворачивали их", – отметил политолог.
Игорь Чаленко об антироссийских санкциях: смотрите видео
Об этой проблеме нужно говорить публично, и одним из самых эффективных инструментов для этого является реестр международных спонсоров войны, который ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции. Когда агентство включает какую-либо из европейских компаний в этот список, это вызывает огромный резонанс и дает возможность не умалчивать о проблеме сотрудничества со страной-агрессорой.
"В следующем пакете санкций от ЕС хочется увидеть не только "работу над ошибками", но и серьезные санкции против "Росатома" и российской нефти. Мир должен постепенно отбирать у России возможность зарабатывать деньги ", – убежден Чаленко.
Санкции против России: последние новости
- Комментируя новости об сбитии российских Ка-52, Андрей Ермак отметил, что в этих вертолетах, активно участвующих в остановке украинского контрнаступления, настолько много западных деталей, что без них эти вертолеты просто не полетели бы.
- В то же время, стране-агрессорке хитрым способом удается обходить западные санкции против перевозки ее нефти. Согласно ограничениям, введшие санкции страны согласились не взаимодействовать с российской нефтью, если ее цена превышает $60 за баррель. Несмотря на это, многочисленные исследования показывают, что Россия декларирует более низкую цену на свои нефтепродукты, а часть денег за нее получает "в темную".
- Из-за этих сделок в список спонсоров войны попали 5 греческих компаний, занимающихся перевозкой нефти. Как поясняют в НАПК, эти компании не выполняют нормы 11 пакета санкций ЕС.