Стиральные машинки не помогут: как санкции беспощадно бьют по войску России на фронте

Украинские военные продолжают эффективно уничтожать врага и отбивать его удары. А возложение Россией надежды на Иран – очередное подтверждение того, что ее военная машина погрязла в санкциях.

Как отметил глава ОП Андрей Ермак, война – шахматная партия. И в ней Украина продолжает выигрывать, нанося врагу сокрушительный удар по всем направлениям. И говорится не только о непосредственных потерях россиян на фронте.

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Россия сама уже ни на что не способна

По словам Ермака, в военных шахматах Украина всегда должна быть впереди. Чем наше государство и занимается. Россия откатилась на несколько ходов назад. А попытка получить как можно больше оружия, в том числе ракет, от Ирана – четкая демонстрация этого.

Военно-промышленный комплекс страны-агрессорки сталкивается с рядом проблем из-за санкций, наложенных на страну-агрессорку. Он не может заниматься разработкой двигателей. А чипы для работы своей техники россияне вынуждены выкручивать из стиральных машин. Наверное, именно с этой целью их столь жадно вывозили оккупанты.

Военная машина России становится зависимой от подсанкционного Ирана и остатков советских танков, помогающих им ремонтировать один сосед,

– подчеркнул он.

Между тем, Украина изо всех сил старается ускорить поставки современного оружия. Кроме того, президент нашего государства предлагает создать энергетический Рамштайн. Так что нам удастся не только уберечь от врага свою энергетику, но и преодолеть его.

Заметим, что в зависимости России от Ирана акцентировали также аналитики из Института по изучению войны. Составители отчета отметили, что страна-агрессорша за 9 месяцев полномасштабного вторжения потратила немало ракет. И поскольку за это время сломать Украину не удалось, она сейчас остро нуждается в поддержке Ирана. Последний планирует передать не только новую партию дронов-камикадзе, но и баллистические ракеты.

Иран угрожает Украине и соседям

Факт возможной в Пентагоне обеспокоен тем фактом. В нем подчеркнули, что США решительно ответят на такой шаг. В то же время там отметили, что доказательств того, что это действительно произойдет, пока нет.

Что касается тех же ракет, то о них высказались в ГУР МО. Спикер ведомства Андрей Юсов отметил, что Россия может начать атаковать иранскими ракетами Украину уже в ноябре. Что касается действия этих снарядов, то оно все еще неизвестно. И говорить о возможных убытках и результативности атак можно будет только после их начала.

Непреклонным остается советник главы ОП Михаил Подоляк. Он обратился к международному сообществу с призывом. По его словам, Иран следует признать соучастником агрессии в Европе. Он ведь на уровне с Россией и Беларусью воюет против Украины. Хоть и не прямо на поле боя.

Журналисты добавили, что Иран планирует нападение на Саудовскую Аравию. Над некоторыми из мечетей страны уже развевается красное знамя мести. Заметим, что последний раз его поднимали в 2020 году, после чего страна совершила атаку баз США в Ираке.

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