Надо санкционировать: какие детали были замечены в российских ракетах

Российская ракета Х-101, которой оккупанты нанесли удар по киевской больнице "Охматдет", вероятно, базировалась на компонентах западного производства. Об этом сообщило издание Financial Times. Это свидетельствует о том, что западные компании сотрудничают с Россией.

Председатель правления StateWatch Александр Леменов в разговоре с 24 Каналом рассказал, что в ракете, которая попала по "Охматдету" в Киеве 8 июля, была деталь, произведена и доставлена в Россию еще в 2023 году. То есть, уже во время полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины.

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Поставки продукции двойного назначения

Оборонный сектор страны-агрессора, оказавшись под санкциями, обращается к технологиям, не предназначенных для военного использования. Леменов рассказал, что на днях в Гааге состоялось обсуждение по ограничению поставок продукции двойного назначения. Это та продукция, которая может использоваться как в гражданской, так и военной сфере.

Надо санкционировать, штрафовать. У европейцев не столь эффективное законодательство, как в США. На европейцев давят американцы, американцам доносим мы, украинцы,

– отметил Леменов.

Российский ВПК наполнен деньгами

Военно-промышленный комплекс России сейчас "накачан" деньгами, а российская экономика "перегрета". По словам Леменова, там большие сложности с персоналом, сложно набрать специалистов, люди работают в 3 смены. Он прогнозирует, что в России будет увеличиваться технологическая отсталость, но это не будет происходить моментально.

"Надо осознать, что некоторым странам вообще безразлично на войну в Украине. Они на десятки миллиардов долларов скупают по сниженным ценам российскую нефть. Россия настолько повысила расходы на оборону, это 6% ВВП и еще 2% тратят на нацбезопасность. Индия, Узбекистан, Казахстан помогают ей обходить санкции", – подытожил Леменов.