Голова правління StateWatch Олександр Лємєнов в розмові з 24 Каналом розповів, що в ракеті, яка влучила по "Охматдиту" в Києві 8 липня, була деталь, вироблена й доставлена у Росію ще у 2023 році. Тобто, вже під час повномасштабного вторгнення росіян на територію України.

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Постачання продукції подвійного призначення

Оборонний сектор країни-агресорки, опинившись під санкціями, звертається до технологій, не призначених для військового використання. Лємєнов розповів, що днями у Гаазі відбулося обговорення стосовно обмеження постачань продукції подвійного призначення. Це та продукція, яка може використовуватися як в цивільній, так і військовій сфері.

Треба санкціонувати, штрафувати. В європейців не настільки ефективне законодавство, як в США. На європейців тиснуть американці, американцям доносимо ми, українці,

– зазанчив Лємєнов.

Російський ВПК наповнений грошима

Військово-промисловий комплекс Росії наразі "накачений" грошима, а російська економіка "перегріта". Зі слів Лємєнова, там великі складності з персоналом, складно набрати спеціалістів, люди працюють в 3 зміни. Він прогнозує, що в Росії буде збільшуватись технологічна відсталість, але це не відбуватиметься моментально.

"Треба усвідомити, що деяким країнам взагалі байдуже на війну в Україні. Вони на десятки мільярдів доларів скуповують за зниженими цінами російську нафту. Росія настільки підвищила витрати на оборону, це 6% ВВП й ще 2% витрачають на нацбезпеку. Індія, Узбекистан, Казахстан допомагають їй обходити санкції", – підсумував Лємєнов.