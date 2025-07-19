Украина предлагает России переговоры и новый обмен пленными: Зеленский записал видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение. Он рассказал о новых санкциях против России, соглашениях по оружию с США и последующих шагах нового правительства, в том числе дальнейших переговорах с Россией.

Украина готовит новый обмен пленными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

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О чем заявил Зеленский в обращении?

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов в Шостке, Павлограде и других населенных пунктах. В Великоалександровке есть погибшие в результате удара.

Украина обсудила синхронизацию санкций против России. Речь идет в том числе и о странах, которые не входят в ЕС. Идет работа и на американском направлении.

Есть договоренности с президентом Трампом, которые мы должны реализовать как можно быстрее. Украина настроена на максимальную производительность. Это касается наших договоренностей по ПВО, нового соглашения с Америкой по оружию. Мы готовы и покупать необходимое оружие, и экспортировать в США технологическое украинское оружие – прежде всего дроны,

– отметил Зеленский.

Президент отметил, что украинские дроны прекрасно себя показали, идет работа по активизации работы по дронам-перехватчикам. На следующей неделе будут подписаны дополнительные контракты.

Зеленский также напомнил об обновлении состава СНБО. Об этом он имел разговор с новым ее председателем Рустемом Умеровым. Первые решения уже готовятся. В частности завтра Зеленский планирует иметь разговор с новым премьером Свириденко.

Продолжается разговор с российской стороной по обменам – продолжаем выполнять договоренности прошлой встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом,

– сообщил Зеленский.

Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Украина призывает к обмену пленных, возвращение детей, прекращение огня.

Зеленский также напомнил о назначении сегодня, 19 июля, званий Героя Украины Олегу Яровому и Виталию Карвацкому, к сожалению, посмертно.

Орденом Свободы сегодня отмечено 16-летних партизан Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова из Бердянска. Они были замучены россиянами, а их тела родным не вернули.