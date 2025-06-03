"Мы на финишной прямой": когда у Трампа закончится терпение по России

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что у Дональда Трампа "иссякает" терпение в отношении российско-украинской войны. Однако здесь стоит обращать внимание не только на самого президента США.

Говорится также о терпении американских чиновников и народа. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что сейчас мы находимся "на последнем этапе".

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Когда у Трампа закончится терпение в отношении России

Политолог отметил, что сейчас борются между собой два феномена – российская жестокость и американское терпение. Какой из них иссякнет быстрее – пока неизвестно.

У американских чиновников сейчас нет других слов, кроме "у Трампа заканчивается терпение", потому что оно должно было закончиться очень давно. Однако Трамп очень хочет восстановить торгово-экономические отношения с Россией и поэтому готов терпеть столько, сколько необходимо.

Готовы ли терпеть американское общество и политическая элита? Нет, не готовы. Поэтому вопрос, когда Трамп будет уважать это мнение. Предполагаю, что стоит считать буквально в неделях,

– подчеркнул он.

Саакян объяснил, что этому свидетельствует постоянные заявления президента США о "несколько недель" для России, чтобы она показала свою готовность к миру. Также стоит обратить внимание на заявление сенатора Линдси Грэма о том, что США готовы ввести санкции против России.

Это означает, что мы заходим в последний этап, мы на финишной прямой. Украинская делегация, которая работает в США, думаю, также не зря полетела. Это встречи, посвященные санкционному давлению и закрытые встречи для презентации ситуации на фронте,

– подчеркнул Саакян.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак и Юлия Свириденко посетили США с государственным визитом и встретились со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. Кроме ситуации на фронте и санкций, они обсудили результаты встреч в Стамбуле, оборонную помощь Украине, а также затронули тему похищенных Россией детей.