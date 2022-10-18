Работают ли санкции против России: мнение политолога

Запад вводит санкции в отношении Москвы в ответ на российскую агрессию против Украины. Цифры прекрасно демонстрируют то, насколько эффективна санкционная политика.

Об этом 24 каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он отметил, что особенно в Европейском Союзе сейчас нет адекватной санкционной политики в отношении России.

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Действенная ли санкционная политика ЕС

Клочок отметил, что с 2014 года предыдущая власть активно доказывала во всех СМИ, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса санкционная политика мира очень эффективна и Россия вот-вот экономически "сдохнет". Однако нужно смотреть на цифры, чтобы понять, работает ли санкционная политика.

Если брать аналитику Всемирного банка, то с 2017 года ВВП России начал снова расти. Он номинально и в процентах начал расти согласно предыдущим периодам. Это свершившиеся факты на сегодня,

– сказал политический и экономический эксперт.

Он подчеркнул, что нельзя недооценивать санкционную политику, но не нужно менять понятия. Дело в том, что пока Европа не поймет необходимость введения секторальных санкций – толку не будет.

По словам Клочко, ярким примером этого является банковская система Российской Федерации. А ведь еще с 2014 года говорили об отключении России от системы SWIFT.

Но после широкомасштабного вторжения вы прекрасно знаете, сколько банков были отключены от системы SWIFT. Даже постановка вопроса – "сколько банков" – это уже означает, что санкция ничтожна. Можно из 100 банков отключить 99 и оставить один – эта санкция будет до того места, что ниже спины,

– объяснил он.

То есть, подчеркнул политический и экономический эксперт, санкция будет абсолютно бездейственной. Идет ведь подмена понятий.

Клочок объяснил, насколько действенна санкционная политика против России: смотрите видео

Что с ограничением цен на российскую нефть

Клочок отметил, что от восьмого санкционного пакета ждал решения об ограничении цен на нефть. Эта идея казалась хорошей. Затем шел разговор о том, что будут ограничены цены на поставляемые из России нефтепродукты и нефть на уровне цен азиатской биржи, что на 30% меньше, чем европейская.

А что мы в сыром остатке получили? Нефть, поставляемая по нефтепроводу, не будет ограничена в цене. Я извиняюсь, Европа, когда вы проснетесь от этого всего!?,

– сказал эксперт.

Он добавил, что особенно в Европейском Союзе сейчас нет адекватной санкционной политики в отношении России. Последним примером этого является, в частности, наше кредитование, согласно которому Украина получила только первые 2 миллиарда. Это издевательство над украинцами в целом.

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