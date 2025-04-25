Плюет на санкции и усиливает собственный ВПК: расследование о том, как Россия обманывает мир

С 2022 года цивилизованный мир ввел против России ряд санкций для ограничения ее способности получать критически важные технологии и компоненты для ВПК. Впрочем, захватчики давно нашли выход. Издание InformNapalm разоблачило различные схемы обхода международных санкций российскими предприятиями, которые обеспечивают оккупационную армию.

Разоблачение таких схем и отслеживание поставок стратегических компонентов может значительно усложнить возможности для российского ВПК и в результате привести к уменьшению боеспособности армии оккупантов, что прямо влияет на безопасность Украины, передает 24 Канал со ссылкой на расследование.

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Основные схемы обхода санкций

Фальсификация документов и третьи страны: Российские компании активно используют третьи страны для осуществления закупок. Например, другие государства, такие как Индия или Китай, используются как "транзитные" пункты для поставки подсанкционной техники в Россию. Это позволяет обойти санкции, поскольку сами эти страны не имеют ограничений для торговли с Россией.

Так, российская компания ЕМТ осуществляла закупку подсанкционного европейского оборудования через индийскую компанию Park Controls & Communications (PCC), а оплата осуществлялась через филиал российского Сбербанка в Индии. Индийская компания фальсифицировала документы, отмечая, что она является конечным пользователем оборудования.

Впрочем, на самом деле продукция переправлялась в Россию для нужд предприятия Зенит-Инвестпром, которое входит в состав "Красногорского завода им. З. О. Зверева".

Справка: Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) является ключевым поставщиком военной продукции для России. Он изготавливает прицельные системы, тепловизоры, лазерные дальномеры и даже оборудование для космических аппаратов. Завод активно обеспечивает российскую армию прицельными системами для танков, артиллерии, снайперских винтовок, а также для авиации и космических аппаратов. Между тем Зенит-Инвестпром выступает компанией-посредником между материнским КМЗ и другими российскими и иностранными поставщиками, которые поставляют иностранные компоненты и оборудование в обход международных санкций в Россию.

Модификация документации и замена брендов: Другой подход к обходу санкций – изменение наименования оборудования или брендов. Это усложняет процесс идентификации товара и наложения санкций.

Например, российская компания ЮМАК в сотрудничестве с Зенит-Инвестпром меняла наименование оборудования итальянской компании SAMS S.r.l. на оборудование, принадлежащее якобы турецкой компании OTASIS MACHINERY, что позволяло избегать санкций и уменьшать риски для поставщиков.

Импорт через "посредников": Российские компании часто создают новые структуры – посредники для обхода санкционных ограничений. Например, компании, которые не находятся под санкциями, выполняют роль торговых посредников для поставки стратегических товаров в Россию.

Например, Зенит-Инвестпром и другие компании, связанные с КМЗ, регулярно работают с посредниками, чтобы заместить импортные компоненты для производства военной техники, таких как станки с ЧПУ, точные измерительные инструменты, лазеры и другие критические детали.

Так, иностранные компоненты для Зенит-Инвестпром поставляет компания "ЮМАК".

Справка: ЮМАК занимается поставкой высокоточного оборудования, в частности станков с числовым программным управлением (ЧПУ), токарных, фрезерных и шлифовальных машин. После введения санкций против России в 2022 году компания стала партнером китайской компании Dongguan Qiandao. Основной продукцией, которую поставляет ЮМАК, являются токарные станки с ЧПУ (немецкие GDW, Spinner), электроэрозионные станки (японские FANUC Robocut), шлифовальные и заточные станки (китайские Dongguan Qiandao), универсальные токарные станки (российские), фрезерные центры (тайваньские Litz, PROMPT).

Прямые поставки через китайские компании: Другой распространенный метод обхода санкций – это закупка техники и компонентов из стран, где санкции к России менее жесткие или не действуют вообще, таких как Китай.

Компания ЮМАК ввозила станки из Китая для Зенит-Инвестпрома. В частности, были поставлены китайские 5-осевые станки для замещения европейских аналогов. Эти станки использовались для производства продукции для ВПК России.