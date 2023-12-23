Собрали два самолета за год: что означает российское импортозамещение

Санкционные ограничения против России уже давно ввели в Европе и США. Однако страна-агрессор научилась их обходить и в этом ей помогают другие государства.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что Северная Корея, которая поставляет снаряды России, уже давно живет под санкциями. Следовательно, самое важное – это не вводить ограничения, а следить за их выполнением.

Читайте также США усилят санкции против российской нефти: они касаются "ценового потолка"

Какие боеприпасы получает Россия от КНДР

Северная Корея научилась жить под действием неизменных санкций. Ее экономику периодически "спасает" Китай, снабжая продовольствием.

Некоторые снаряды, переданные от КНДР России, оказались непригодными для использования. Оккупанты столкнулись с тем, что они разрываются внутри ствола. Стоит заметить, что ствол является расходным материалом, он изнашивается и его нужно менять. Следовательно, некачественные боеприпасы разрушают технику, а от взрыва гибнут артиллерийские расчеты оккупантов.

Большинство снарядов еще с советских времен, непонятно, как их хранили. Но проблема в том, что в Россию их поставляют сотни тысяч,

– заметил Борис Тизенгаузен.

Поэтому санкционные ограничения должны помешать стране-агрессору вести войну. К примеру, в 12 пакете, за который проголосовал Евросоюз, под запрет попали двигатели к беспилотникам. Поэтому ситуацию с нарушениями пытаются уладить.

Европейский Союз 18 декабря принял новый пакет санкций против России. Ограничения касаются продажи бриллиантов и деталей, которые можно использовать для производства оружия. Также был расширен список товаров двойного назначения.

"Есть первые серьезные успехи в борьбе с теневым флотом, который позволял России торговать сырой нефтью в обход ценовых ограничений. Когда за это взялись, экспорт морем сразу упал на 16%", – добавил политтехнолог.

Как Россия заменяет иностранные товары

Под санкции стали попадать конкретные компании. К примеру, проблемы возникли у нескольких судоходных организаций, которые предоставляли России в аренду танкеры и обслуживание. Это достаточно серьезно, ведь из-за санкций могут забрать лицензию, перестать страховать, возникает очень много других проблем.

Упомяну о росте цен на яйца в России. Так получилось, потому что все необходимое для птицеводства покупали за границей. Товары попадают под санкции и на этом все,

– заметил политтехнолог.

Он добавил, что сын директора российского фсб Николая Патрушева возглавляет министерство сельского хозяйства. Комментируя ситуацию с яйцами, Дмитрий Патрушев сказал, что проблему вскоре разрешат, потому что все необходимое привезут из Турции.

Когда нужно привести пример российского импортозамещения, я всегда вспоминаю авиастроительную отрасль. Путин приказал построить тысячу самолетов, чтобы ими заменить все иностранные. За 2022 год удалось собрать 12, а за 2023-й – два. Вот такое импортозамещение,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Влияние санкций на Россию: последние новости