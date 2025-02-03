У Зеленского рассказали, как Трамп может эффективно надавить на Путина для окончания войны

Президент США Дональд Трамп имеет значительные рычаги влияния для усиления давления на Владимира Путина. Одним из ключевых направлений этого давления должно стать уменьшение нефтегазовых доходов Москвы.

Это может стать эффективным рычагом давления на Москву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка для РБК-Украина.

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Какие рычаги давления на Москву имеет Трамп

По словам Власюка, важными шагами в этом направлении могут стать повышение пошлин на российские товары. Снижение нефтегазовых доходов России может повлиять на ее способность вести войну.

"Это тарифные ограничения – повышение пошлин на российские металлы, удобрения и другие товары. Усиление вторичных санкций против компаний, помогающих РФ обходить ограничения, блокирование новых банков, конфискация активов и ограничение доступа к критическим технологиям также должны стать частью стратегии. Дальнейшие санкции – это ключевой рычаг для принуждения Кремля к справедливым переговорам", – называет Власюк.

Уменьшение доходов России от нефти и газа возможно из-за усиления борьбы с так называемым "теневым флотом", более жесткий контроль за установленной границей цен и повышение себестоимости добычи, считает Власюк.

Напомним, Foreign Policy пишет, что администрация Трампа может обеспечить полное соблюдение последнего пакета санкций против России, в частности по "теневому флоту", который будет касаться более 180 танкеров. Новая администрация могла бы использовать силу вторичных санкций США для наказания покупателей и посредников российской нефти, которые не придерживаются ценовой границы.