Венгрия выступила против нового пакета санкций против России, – FT

Накануне в ЕС заговорили о девятом пакете санкций против России. Ни для кого не стало неожиданностью, что против него выступила одна страна, Венгрия.

7 декабря прошла встреча послов ЕС. В ее ходе Венгрия выступила против очередного пакета санкций против России и предложения удвоить фонд ЕС, направленный на предоставление оружия нашему государству. Напомним, ранее она наложила вето на пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро.

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Венгрия вставляет палки в колеса

Они (Венгрия – 24 канал) создают трудности везде, где только могут. Это становится достаточно предсказуемым,

– сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Заметим, что некоторые дипломаты уже озабочены положением дел. Они волнуются из-за того, что Венгрия может "взять в заложники" будущие решения ЕС, требующие единодушного принятия. И говорится не только о 18 миллиардах евро для Украины или соглашении о корпоративном налоге. Напомним, что последний Будапешт заблокировал еще в июне 2022 года.

Мы должны ожидать радикальных шагов, мы должны быть готовы,

– подчеркнул чиновник.

Каким будет девятый пакет санкций против России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне анонсировала очередной пакет санкций против России. Он предполагает:

пополнение подсанкционного списка почти 200 физическими и юридическими лицами;

санкции против трех банков России;

Россию ограничат в доступе к беспилотникам как непосредственно, так и через потенциальных поставщиков из третьих стран, например, того же Ирана;

введение нового экспортного контроля, в том числе на продукты двойного назначения, которые может употреблять русская военная машина;

блокировку еще четырех российских телеканалов в эфире, а также на всех платформах.

Добавим, что в США внесли в "черный список" 24 компании из России и Европы. Все они оказывали помощь армии противника. Среди них латвийская Fiber Optic Solutions, специализирующаяся на изготовлении волоконно-оптических гироскопов и другого оборудования. Также в список попала российская AO Kraftway Corporation PSC. Она считает себя одной из крупнейших IT-компаний в стране-агрессоре.