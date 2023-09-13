Эффективность санкций красноречиво показывает реакция Путина: как ограничения действуют на элиты России

Забавный исход санкций заметно наблюдается в реакциях Владимира Путина. Ведь в начале полномасштабного вторжения в российского диктатора "все было хорошо".

В то же время несколько месяцев назад президент России полярно изменил свое мнение. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лисный, добавив, что это неплохой сигнал, с которым нужно считаться.

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Как санкции влияют на российскую элиту

Самое главное, чтобы от санкций посыпалась элита России. Пока уже прослеживается определенное нытье либералов и людей, бежавших из страны-террориста, не сказав, что они против Путина. Так вот, эти "патриоты" плачут, чтобы им вернули деньги.

Инвестиционная компания LetterOne, среди учредителей которой есть подсанкционные российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен, под давлением британского правительства продала британскому провайдеру широкополосной связи Upp местному телеком-гиганту Virgin Media O2.

Итак, санкции – действенны, если они адресны и когда заранее наработаны механизмы, которые не позволяют их обходу. С каждым следующим пакетом, кроме санкций, Украина предлагает "зашивать" все щели, появившиеся за этот период.

А щели появляются не просто так. Ведь условно какой-нибудь бизнесмен за эту микросхему может получить два доллара, а если все пройдет – десять. Маржа такая себе, поэтому нужно думать. Это один из элементов, но санкции не могут быть отдельно от других действий, потому что это надолго и нас это не устраивает,

– подытожил Олег Лисный.

Советский Союз – будущее России

По словам политолога, западные эксперты породили в украинском обществе неоправданные ожидания санкций. Подавляющее большинство населения Украины надеялись, что с первым пакетом ограничений – России придет конец. Дело в том, что страна-агрессор готовилась к такому развитию событий.

Лисный рассказал, как санкции действуют на элиты России: смотрите видео

Россия выигрывает в данной ситуации, потому что не является Советским Союзом, но в будущем – по всей вероятности, станет им. Поскольку Советский Союз был закапсулированной территорией за железным занавесом. Руководство считало, что если закрыть глаза – Запад исчезнет, если открыть – снова появится. Однако впоследствии "большое государство" разлетелось на 15 кусков.

В России автократия с рыночной экономикой, то есть она более живуча. Она использует законы рынка, чтобы выживать, поэтому ее труднее топить. Помню советскую шутку, когда выросли цены на водку – мальчик пришел к отцу и спросил: "Папа, ты будешь меньше пить?", на что отец ответил: "Нет, сынок, ты будешь меньше есть". Так и сейчас, все идет на оборону, а их это устраивает,

– сказал политолог.

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