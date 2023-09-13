Натомість кілька місяців тому президент Росії полярно змінив свою думку. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, додавши, що це непоганий сигнал, на який потрібно зважати.

Дивіться також Санкції можуть повністю втратити свою ефективність, якщо негайно не змінити підхід

Як санкції впливають на російську еліту

Найголовніше, аби від санкцій посипалася еліта Росії. Наразі вже простежується певне скиглення лібералів та людей, які втекли з країни-терористки, не сказавши, що вони проти Путіна. Так-от, ці "патріоти" плачуть, аби їм повернули гроші.

Зверніть увагу! Інвестиційна компанія LetterOne, серед засновників якої є підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман і Петро Авен, під тиском британського уряду продала британського провайдера широкосмугового зв'язку Upp місцевому телеком-гіганту Virgin Media O2.

Отож, санкції – дієві, якщо вони адресні й коли заздалегідь напрацьовані механізми, які не уможливлюють їхній обхід. З кожним наступним пакетом, крім санкцій Україна пропонує "зашивати" усі шпарини, які з'явилися за цей період.

А шпарини з'являються не просто так. Адже умовно якийсь бізнесмен за цю мікросхему може отримати два долари, а якщо все пройде – десять. Маржа така собі, тому треба думати. Це один з елементів, але санкції не можуть бути окремо від інших дій, тому що це надовго і нас це не влаштовує,

– підсумував Олег Лісний.

Радянський союз – майбутнє Росії

За словами політолога, західні експерти породили в українському суспільстві невиправдані очікування щодо санкцій. Переважна більшість населення України сподівалися, що з першим пакетом обмежень – Росії прийде кінець. Річ у тім, що країна-агресорка певним чином готувалася до такого розвитку подій.

Лісний розповів, як санкції діють на еліти Росії: дивіться відео

Росія виграє у даній ситуації, бо не є Радянським Союзом, але в майбутньому – цілком ймовірно, стане ним. Позаяк Радянський Союз був закапсульованою територією за залізною завісою. Керівництво вважало, що якщо заплющити очі – Захід зникне, якщо розплющити – знову з'явиться. Проте згодом "велика держава" розлетілася на 15 шматків.

У Росії автократія з ринковою економікою, тобто вона більш живуча. Вона використовує закони ринку, щоб виживати, тому її важче топити. Пам'ятаю радянський жарт, коли зросли ціни на горілку – хлопчик прийшов до батька й запитав: "Тату, ти будеш менше пити?", на що батько відповів: "Ні, синку, ти будеш менше їсти". Так і зараз, усе йде на оборону, а їх це влаштовує,

– сказав політолог.

Санкції проти Росії: що відомо