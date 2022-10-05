"Лучше, чем ничего": в Литве считают восьмой пакет антироссийских санкций слабым

5 октября послы Евросоюза одобрили восьмой пакет санкций против России. Его подвергли критике в Литве, однако отметили, что это лучше, чем ничего.

Как сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, время сильных санкционных пакетов уже прошло. Об этом он рассказал в эфире Žiniai Radio.

Интересно Мир ограничивает стоимость российской нефти: будет три этапа

Санкции действуют

Согласно словам министра, при просмотре нового санкционного пакета иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций. Но даже с таким пакетом есть дальнейшая изоляция России и дискуссия по поводу лиц, которые не смогут ездить в Евросоюз.

Слабо, но мы двигаемся вперед,

– подчеркнул Габриэлюс Ландсбергис.

Санкции, которые уже были введены, имели целью:

изолировать Россию,

добиться независимости Евросоюза от страны-агрессора,

снизить или ликвидировать способность России производить оружие.

Как считает министр иностранных дел Литвы, в этих трех направлениях есть существенные достижения, ведь ЕС становится все более независимым от ресурсов России, а способность самой России вооружиться современным оружием очень и очень усложнена.

Восьмой пакет санкций был одобрен

Даже слабые санкции вводят новые ограничения против России. Как сообщил журналист Рикард Йозвяк, все детали восьмого пакета послы Евросоюза уже одобрили, а 6 октября в 10:00 его опубликуют в официальном журнале ЕС.

Ранее журналисты международных изданий предполагали, какие новые ограничения принесет этот пакет. По мнению обозревателей из Politico и BBC, ссылающихся на европейских дипломатов, они будут касаться введения потолка цен на нефть.

Также, вероятно, с помощью этого пакета санкций планируют "нанести удар по российской сталелитейной промышленности". Конечно, речь пойдет также об индивидуальных ограничениях, наложенных на определенных персон. В частности, они будут введены против лиц, которые организовывали незаконные референдумы на части оккупированных территорий Украины.

Как сообщалось ранее в Офисе Президента, велись переговоры и по расширению запрета на импорт Россией ряда товаров.

Санкции против России: последние новости

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий участвовать в операциях по обмену специальных прав заимствования (SDR), имеющихся на счетах в России и Беларуси, на доллары. Также закон требует от Минфина США "принимать меры по противодействию поддержке России и Беларуси". Запрет будет действовать в течение пяти лет после принятия.

Российские типографии жалуются на острый дефицит оборудования и запчастей к нему. Более того, топ-менеджеры типографий России предупреждают о вероятном полном прекращении работы. К этому привели санкции против страны-агрессора.

По мнению военного эксперта Петра Черника, через несколько лет Россия не сможет производить оружие в тех объемах, которые ему необходимы. Все потому, что российское вооружение построено на санкционных западных технологиях.

Решение, принятое в рамках восьмого пакета санкций, вступит в силу 5 декабря.

Интересно – Европа продолжает наносить России ущерб: смотрите видео