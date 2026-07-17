"Адские санкции" против России: законопроект Грэма поддерживают более 60 сенаторов, однако есть нюанс

Двухпартийный законопроект о санкциях против России, подготовленный покойным сенатором Линдси Грэмом, уже имеет более 60 соавторов. Этого достаточно для его принятия в Сенате.

Об этом сообщает Axios.

Примут ли законопроект о санкциях?

Обновленный законопроект, продвижением которого в Сенате занимается сенатор Ричард Блюменталь, после одобрения верхней палатой также должен получить поддержку Палаты представителей.

По словам осведомленного источника, на данный момент у документа есть как минимум 61 соавтор: 39 республиканцев и 22 демократа.

В то же время самым большим препятствием остается время, необходимое для обсуждения документа в Сенате. На данный момент сроки рассмотрения законопроекта пока не определены.

Напомним, президент США Дональд Трамп пока не выразил полной поддержки законопроекта, однако дал понять, что готов подписать его в память о Линдси Грэме.

Мы серьезно рассматриваем это. Это в честь Линдси. Он хотел этого больше, чем чего-либо другого,

– сказал Трамп.

Сам Грэм также считал, что ему удалось заручиться поддержкой администрации, и всего за несколько часов до своей внезапной смерти делился своим оптимизмом с коллегами-сенаторами.

Законопроект призван усилить давление на российского диктатора Владимира Путина и предоставить президенту США право вводить 100-процентные пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа. Вторичные санкции будут направлены против таких стран, как Китай и Индия, с целью сокращения доходов, которые помогают России финансировать войну против Украины.

Кроме того, законопроект предусматривает санкции против так называемого "теневого флота" России – сети устаревших танкеров, которые используются для обхода западных санкций при экспорте российской нефти.