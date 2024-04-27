Чтобы Китай дал указание России: как США пытаются повлиять на Пекин

Москва стала вассалом Пекина и находится под внешним китайским управлением. Соединенные Штаты Америки пытаются противостоять этому благодаря санкциям, но действительно ли ограничения могут заставить Китай отступить.

Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. У Соединенных Штатов есть два ключевых трека по сдерживанию КНР– экономический и военный.

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Военное и экономическое давление на Китай

Сейчас политика Вашингтона нацелена на то, чтобы остановить не просто прямую поставку оружия, а в общем сделать все, чтобы Китай дал распоряжение своему вассалу – останавливать войну.

С военной точки зрения было создано немало новых инновационных альянсов во главе с Соединенными Штатами с участием Японии, Южной Кореи, Филиппин и т.д. В целом строится новая модель безопасности, которая нацелена на Китай, что фактически превентирует китайское вторжение в Тайвань.

Ведь для того, чтобы Пекин смог сделать этот блицкриг, ему будет необходимо пройти мимо двух серьезных альянсов на севере и юге Тайваня,

– заметил Харитонов.

У украинцев часто неправильное понимание того, наложены ли на КНР санкции. На Китай наложены многочисленные санкции, конечно, они пока меньше, чем в Россию. В частности, в последнее время активно накладывалось ограничение в сфере экономики и экспорта. То есть тех технологий, которые будут поставляться в КНР для развития народно-освободительной армии Китая.

В настоящее время Пекин не имеет доступа к инновационным чипам, чтобы разрабатывать технику на основе ШИ-технологий, квантовых вычислений, суперкомпьютеров. У Китая нет этого паритета, а предстоящая великая война, конечно, будет с активным применением именно высоких технологий,

– сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

Одновременно происходит процесс выведения капиталов из страны. Китайская экономика по многим пунктам откатилась на 30 лет. Поэтому разговор о санкциях– это уже конкретное заявление, что если Китай продолжит поддерживать российскую войну в Украине, то будет отвечать за это.

Эту линию отчетливо проявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. Он сказал, что за любые успехи России в войне против Украины будет ответственна КНР.

"Россия собирает технику из китайских компонентов"

Как отметил Харитонов, Китай уже поставляет в Россию технику, говорится о товарах двойного значения, для ведения войны против Украины. В настоящее время Соединенные Штаты разблокировали эту цензуру и теперь есть очень четкие и жесткие заявления по поводу всестороннего насыщения Китаем российского ВПК.

Несколько недель назад также была информация о том, что 90% микроэлектроники в 2023 году для российской военной техники было поставлено из КНР. Речь идет о технике, которая используется для создания ракет, танков и всего, что убивает украинский народ.

У нас есть 240 миллиардов товарооборота между Россией и Китаем за 2023 год., что по сравнению с 10 миллиардами Украины с Китаем не соразмерно. Снабжение и совместные разработки уже происходят,

– подчеркнул президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

По его словам, вопрос в том, что только техника под китайским брендом, то есть то, что собрано и маркировано Китаем, не поставляется в Россию. Страна-агрессор просто собирает с китайских компонентов это у себя дома, потому что российские заводы не уничтожены.

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