На фоне атаки по Санкт-Петербургу: Финляндия ночью закрывала свое воздушное пространство, – Yle

Финские власти ночью 3 июня вводили ограничения на движение в части своего воздушного пространства. Это происходило на фоне атаки украинских беспилотников по Санкт-Петербургу.

Об этом пишет финское агентство Yle.

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Что известно об ограничении движения в воздухе в Финляндии ночью 3 июня?

Ночью Вооруженные силы Финляндии ввели зону ограничения на полеты авиации в Финском заливе. Кроме того, было перенаправлено движение морских судов в этом регионе.

Целью этих мер было обеспечение безопасности гражданских рейсов во время ударов по объектам в Санкт-Петербурге. Утром ограничения были сняты.



Зона, где ночью 3 июня вводили ограничения на движение в воздухе, в Финляндии / Фото Yle

Также финские истребители совершили разведывательные полеты в заливе после украинских атак. Сообщалось, что полеты истребителей-разведчиков разбудили людей в Кюменлааксо, особенно в Котце и Хамини.

Напомним, ночью 3 июня жители Санкт-Петербурга массово жаловались на воздушную атаку, взрывы и пожары в городе. Впоследствии стало известно о поражении нефтяного терминала.

Уже утром командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадьяр") подтвердил, что одной из целей атаки стал нефтяной терминал "Санкт-Петербург". Примечательно, что удар также состоялся, когда в Питере проходит Петербургский международный экономический форум.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после удара по Санкт-Петербургу заявил, что Москва будет продолжать "системные" удары по Украине в ответ.