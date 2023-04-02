Из-за взрыва в Петербурге ранены пропагандистка и координатор "Бессмертного полка"
В результате взрыва в Петербурге, где погиб пропагандист Владлен Татарский, ранения получила еще одна пропагандистка. Также травмировался координатор движения "Бессмертный полк".
В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, если не учитывать смерть Владлена Татарского, ранения получили 25 человек. И среди них есть прокремлевские пропагандисты. Об этом пишут российские СМИ.
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Пропагандистов травмировали осколками
В результате взрыва в кафе пострадала петербургская пропагандистка Татьяна Любина и ее друг Сергей Чаулин – он координатор движения "Бессмертный полк" в Таллинне. Однако из Эстонии он был депортирован в феврале 2023 года.
Предварительно обоих пропагандистов ранили осколками, сейчас они находятся в больнице.
Главное об инциденте
- 2 апреля в кафе Стрит-бар, где проходил "творческий вечер" российского пропагандиста Владлена Татарского, произошел взрыв. Известно о 1 погибшем и 25 раненых. 19 из них госпитализированы, 6 человек в тяжелом состоянии.
- В связи с происходящим в кафе на Васильевском острове привлекли все экстренные и специальные службы города. По факту Татарского убийства возбудили уголовное дело по статье 105 УК России.
- По одной из самых популярных версий, взрывчатка будто бы пронесла девушка в статуэтке, которую она подарила Владлену Татарскому. Ее сейчас разыскивают.
- К слову, раньше кафе принадлежало Евгению Пригожину. Каждые выходные там собирается пропагандистский клуб "Кибер Z фронт".
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул, что обычно, когда происходит теракт в России, это дело рук спецслужб России. Интересно, что очевидец произошедшего рассказывает, что между Татарским и девушкой, которая могла принести взрывчатку, очевидно, была связь. Сначала ее со статуэткой не пропустили, потому что "там может быть взрывчатка". Но потом сам Татарский попросил ее принести. Также русские источники пишут, что на этой встрече мог быть Пригожин.
- Между тем, россияне в истерике и уже обвиняют в этом Украину. Они призывают бить по большим украинским городам. Также граждане страны-террориста напуганы, ведь они не понимают, как такое могло произойти, что пропагандиста взорвали в центре Санкт-Петербурга.