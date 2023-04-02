Из-за взрыва в Петербурге ранены пропагандистка и координатор "Бессмертного полка"

В результате взрыва в Петербурге, где погиб пропагандист Владлен Татарский, ранения получила еще одна пропагандистка. Также травмировался координатор движения "Бессмертный полк".

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, если не учитывать смерть Владлена Татарского, ранения получили 25 человек. И среди них есть прокремлевские пропагандисты. Об этом пишут российские СМИ.

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Пропагандистов травмировали осколками

В результате взрыва в кафе пострадала петербургская пропагандистка Татьяна Любина и ее друг Сергей Чаулин – он координатор движения "Бессмертный полк" в Таллинне. Однако из Эстонии он был депортирован в феврале 2023 года.

Предварительно обоих пропагандистов ранили осколками, сейчас они находятся в больнице.

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