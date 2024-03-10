В Санкт-Петербурге произошел серьезный пожар: огонь вспыхнул в районе аэропорта "Пулково"
В России не проходит ни один день без мощного "хлопка", ярких пожаров и громких взрывов. На этот раз огонь вспыхнул в российском Санкт-Петербурге.
По предварительным данным, горели в районе местного аэропорта “Пулково”, где ранее вводили план "Ковер" из-за угрозы неизвестных беспилотников. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Санкт-Петербурге пожар в районе аэропорта
Российские пропагандисты сообщили, что на юго-западе Санкт-Петербурга пылает промышленное здание рядом с аэропортом. Это здание расположено по адресу Волхонское шоссе, 4 на территории промышленной зоны Горелово.
В Санкт-Петербурге в районе аэропорта вспыхнул пожар: смотрите видео
Местные жители также жалуются на едкий запах, от которого трудно дышать. На кадрах можно увидеть, что большой столб густого черного дыма видели в нескольких районах российского города.
В Петербурге пылает промышленное здание возле аэропорта: смотрите видео
Российские СМИ также сообщили, что два человека якобы пострадали во время огромного пожара в промздании. По предварительным данным, огонь охватил более 1 000 квадратных метров территории, а в ангаре частично обвалилась крыша и стены.
Как выглядел пожар в Санкт-Петербурге / Фото из российских СМИ и телеграм-каналов
В МЧС России также отметили, что пострадавших людей в результате пожара уже якобы госпитализировали. Пока точно неизвестно, возникли ли у россиян проблемы с авиасообщением из-за пожара возле аэропорта "Пулково". О задержании или отмене рейсов также российские пропагандисты ничего не сообщали.
Огонь вспыхнул в ангаре возле аэродрома "Пулково": смотрите видео
В результате пожара два человека могли пострадать: смотрите видео
В "Пулково" врезался грузовик в самолет
- В ночь на 9 марта в петербургском аэропорту "Пулково" грузовик врезался в пассажирский самолет авиакомпании оккупантов под названием "Победа". На момент аварии в воздушном судне находились люди.
- Россияне сообщили, что грузовик повредил крыло пассажирского самолета. По предварительным данным, в результате этой ситуации никто не пострадал, однако пассажиров пришлось высадить и отправить в пункт назначения другим рейсом.
- Стоит отметить, что ранее в аэропорту "Пулково" оккупанты вводили свой печально известный план "Ковер". Тогда сообщали о якобы угрозе атаки аэропорта беспилотниками, из-за чего самолеты не могли совершить посадку и должны были кружить в небе несколько часов.