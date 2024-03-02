Связь и интернет не работают: в Петербурге заявляют об угрозе повторного удара: в Петербурге заявляют об угрозе повторного удара

В Санкт-Петербурге 2 марта было очень неспокойно и раздавались взрывы. Россияне впоследствии заявили об угрозе повторного удара для города.

Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, в Петербурге есть проблемы со связью и интернетом, передает 24 Канал.

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В Петербурге была угроза повторной атаки с неба

Российские пропагандисты заявили, что к ним поступила информация о повторной атаке на месте, где якобы ранее врезался дрон в дом. Так, россиян попросили отойти от "места взрыва" на Пискаревском проспекте.

По словам очевидцев, на месте экстренные службы в громкоговоритель передали информацию о возможной повторной атаке беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, российские пропагандисты утверждают, что в зоне взрыва якобы глушат связь, а интернет фактически не работает.

Об атаке высказался губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что на месте событий "в результате атаки БПЛА" жертв – нет.

В то же время Беглов рассказал, что на месте событий частично пострадало остекление двух балконов, жителей этих квартир эвакуированы, им оказывается помощь.

Через несколько десятков минут после появления сообщения российские пропагандисты заявили, что информация о "возможной повторной атаке БПЛА" якобы не подтвердилась.

Жители Петербурга писали о взрывах