Санкт-Петербург в огне: россияне делятся "горячими" кадрами с места происшествия

Ночью и под утро 3 июня россияне сообщили об атаке дронов и, вероятно, ракет на Санкт-Петербург. По предварительным данным, произошло поражение по меньшей мере одного объекта российского ВПК – речь идет о нефтяном терминале.

24 Канал собрал впечатляющие кадры пожаров и прилетов по российскому Санкт-Петербургу.

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Беспилотники атаковали Санкт-Петербург

Санкт-Петербург оказался под масштабной атакой беспилотников, о чем сообщают местные жители, которые слышали серию мощных взрывов в разных районах региона.

Тем временем в сети активно распространяются видео, на которых видно движение дронов, моменты атак на объекты, а также последствия ночной воздушной тревоги.

Момент прилета дрона по объекту: смотрите видео ASTRA

Осинтеры предполагают, что беспилотники атаковали по меньшей мере один объект российского ВПК. Вероятно, говорится о нефтяном терминале. А на видео из соцсетей видно, что вспыхнул резервуар.

Атака на Санкт-Петербург: смотрите видео очевидцев

Беспилотник атакует Санкт-Петербург: смотрите видео очевидцев

Заметим, что сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге должен состояться международный экономический форум, на котором должен выступить с речью российский диктатор Владимир Путин. Интересно, что в этом году в мероприятии должен принять участие американский чиновник – это произойдет впервые с 2017 года.

Над городом стоит черный столб дыма: смотрите видео

Громкие и страшные взрывы слышали жители Санкт-Петербурга: смотрите видео

Масштабные пожары вспыхнули на критически важных объектах Кремля в Санкт-Петербурге.

Где еще недавно в России слышали взрывы?

В ночь на 3 июня город Мичуринск в Тамбовской области России подвергся атаке. Под прицелом оказался завод "Прогресс". Известно, что это предприятие специализируется на изготовлении компонентов как для оборонной, так и для гражданской промышленности. Там выпускают оборудование для авиационных и ракетных комплексов, а также для газо- и нефтетранспортной инфраструктуры.

У Краснодарском крае взрывы были слышны под утро 2 июня. Очевидцы сообщали о пожаре в районе Ильского нефтеперерабатывающего завода. Интересно, что это уже 16 атаки на этот НПЗ с начала полномасштбаного вторжения.