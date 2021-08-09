САП оспаривает решение суда о мере пресечения Чаусу

9 августа 2021 , 14:31
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Источник:

Укринформ

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда по делу Николая Чауса. Там обжалуют избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

О том, что САП оспаривает меру пресечения Чаусу, изданию в комментарии сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.

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САП оспаривает решение суда по Чаусу

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение ВАКС об избрании меры пресечения Чаусу. Просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей,
– рассказала Постолюк.

Напомним, ВАКС 4 августа избрал меру пресечения Николаю Чаусу – круглосуточный домашний арест.

Дело Чауса: коротко о главном

  • Николая Чауса задержали на взятке в 150 тысяч долларов еще в 2016 году. На заднем дворе его дома правоохранители нашли закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов.
  • Впоследствии судья бежал в Молдову. А в 2021 году появилась информация, что его оттуда похитили. Однако позже сам Чаус записал видео, где заявил, что его якобы похитили гораздо раньше.
  • 30 июля экс-судью заметили в селе Винницкой области – он пришел в сельский совет, после чего оказался у сотрудников СБУ.
  • В НАБУ сообщили, что правоохранители, которые задержали судью Чауса, не выходят на связь с детективами. Они устроили погоню за авто СБУ, в котором должен быть Чаус.
  • В последствии в спецслужбе заверили, что не "похищали" Чауса, а "он сам попросил помощи".
Автор: Наталія Пристанська