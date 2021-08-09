САП оспаривает решение суда о мере пресечения Чаусу

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда по делу Николая Чауса. Там обжалуют избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

О том, что САП оспаривает меру пресечения Чаусу, изданию в комментарии сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.

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САП оспаривает решение суда по Чаусу

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение ВАКС об избрании меры пресечения Чаусу. Просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей,

– рассказала Постолюк.

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