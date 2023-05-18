Деньги платят преступники: в Антикоррупционной прокуратуре рассказали, как собирают на ВСУ

Антикоррупционная прокуратура уже пять месяцев направляет деньги по соглашениям по уголовным делам на "Армию дронов". За это время удалось собрать 650 миллионов гривен.

На собранные деньги уже приобрели сотни современных беспилотников для ВСУ и ГУР и партии БМП-2 для бригад Гвардии наступления. В антикоррупционной прокуратуре заявляют, что их детективы и прокуроры прилагают все усилия, чтобы деньги по коррупционным схемам пошли на противодействие агрессору.

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Как прокуратура собирает деньги на дроны

Ради сбора денег для нужд ВСУ Специализированная антикоррупционная прокуратура и Министерство цифровой трансформации подписали меморандум. Все деньги, которые прокуратура получает от обвиняемых в коррупционных преступлениях, она направляет на счет "UNITED24". В САП сообщили, что вклад, который им удалось внести, сейчас самый большой за 2023 год.

Война не только не остановила борьбу с топ-коррупцией, но и добавила мотивации нашей работе. Наши приоритеты – привлечение виновных в коррупции к ответственности и содействие Вооруженным Силам Украины,

– сообщил руководитель САП Александр Клименко.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, сообщил, что развитие современных украинских БПЛА в настоящее время является приоритетом для министерства, ведь именно эти беспилотники спасают жизнь украинских героев.

"Мы заключаем государственные контракты с десятками производителей по новым выгодным бизнесу условиям, поддерживаем финансовое становление новичков на рынке. Устранили немало бюрократических и налоговых барьеров. Проводим хакатоны и реб-тесты. Запустили defence-tech кластер Brave1. Этот год точно станет прорывным для отечественного рынка", – рассказал Федоров.

За все время полномасштабного вторжения благодаря работе САП, НАБУ и ВАКС удалось уже собрать более 1,7 миллиарда гривен.

Как украинцы собирают деньги на ВСУ