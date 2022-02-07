САП задержала "слугу" Кузьминых: главные новости 7 февраля

"Слугу" Сергея Кузьминых задержали правоохранители. В Киев прибыли министры иностранных дел 4 стран. Эммануэль Макрон встретился в Москве с Владимиром Путиным. В Украину идет аномальное потепление. Таковы были главные новости 7 февраля.

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Задержание нардепа Сергея Кузьминых

Источник: САП

Народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых задержали по подозрению в вымогательстве взятки. Политик скрывался от правоохранителей и находился в розыске, поэтому следователи НАБУ и САП задержали его.

7 февраля в 15 часов суд должен был избрать меру пресечения Кузьминых. Однако этого так и не произошло, потому что нардеп пришел без паспорта, который, согласно закону, должен быть для установления личности. Только удостоверения нардепа в таком случае недостаточно. Из-за этого заседание перенесли на 09:45 8 февраля.

Отметим, прокуроры будут просить суд взять политика под стражу с правом на залог в размере 49,6 тысячи гривен.

Выйти из суда без скандала "слуга" не смог

Когда Кузьминых выходил из здания, представители НАБУ пытались вручить ему повестку для вызова на допрос. Однако тот дерзко проигнорировал их и сказал обращаться к адвокату.

Во время разговора участники постепенно приблизились к металлоискателю у выхода из здания. Там сотрудник НАБУ с камерой в руках перегородил проход нардепу. В то же время Кузьминых просто оттолкнул работника и фактически повалил на пол.

"Вставайте, не падайте", – сказал один из мужчин, который сопровождал политика.

Коротко о деле нардепа

Кузьминых разоблачили во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен. За эти деньги политик должен был договориться о контрактах для частных компаний с больницей в Житомирской области.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении, а правоохранители объявили нардепа в розыск, потому что он не появлялся на допросы.

Сам политик убеждал, что "не получал никаких повесток", а от следствия, мол, не скрывается.

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Визит иностранных министров в Киев

7 февраля в Украину прибыли министры иностранных дел сразу из 4 стран:

Германии – Анналена Бербок,

– Анналена Бербок, Словакии – Иван Корчок,

– Иван Корчок, Чехии – Ян Липавский,

– Ян Липавский, Австрии – Александр Шалленберг.

Дипломаты приехали по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы. В Украине они проведут 2 дня. 8 февраля политики отправятся в зону проведения Операции Объединенных сил.

Визит иностранных дипломатов связан с наращиванием российских войск у наших границ. Темами встреч в Украине является поддержка нашего государства в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания агрессора, укрепление взаимодействия по безопасности и тому подобное.



Руководители МИД Чехии, Австрии и Словакии прибыли в Украину / Фото Ивана Корчока

Бербок рассказала о "беспрецедентных санкциях" против России

Министр иностранных дел Германии, которая выступает против предоставления Украине оружия, заявила, что в случае агрессии против России введут "беспрецедентные санкции". В таком случае Германия готова заплатить цену.

Мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины,

– заверила Бербок.

Она подчеркнула, что Германия совместно с США и НАТО дали России письменные ответы, в которых четко говорится, что "мяч – на стороне Москвы".

Кстати, в Украине Бербок встретится также и с президентом Владимиром Зеленским.

Макрон обсудил с Путиным Украину

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Источник: 24 канал

7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Первая часть разговора политиков была открытой, а дальше они общались уже без камер.

Макрон убежден, что его общение с Путиным может начать путь деэскалации. В то же время в Кремле особых надежд на эти переговоры не возлагают, мол, "ситуация очень сложная".

Французский президент призвал российского найти общий ответ, который позволит избежать войны в Европе. Ведь, "только дипломатический диалог даст возможность гарантировать безопасность и стабильность".

К слову, в начале встречи глава Кремля подчеркнул, что Париж и Москва имеют "общую обеспокоенность в сфере безопасности" в Европе. По словам Путина, накопилось много вопросов, которые им "можно и надо обсуждать" в прямом формате.

Смотрите видео со встречи президентов:

СМИ сообщили, что уже 8 февраля Макрон прилетит в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Однако в Офисе Президента по состоянию на вечер 7 февраля не делали официального заявления о визите иностранного лидера в Украину.

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В Украину идет потепление

Источник: Meteoprog

Вскоре в Украине состоится настоящая "репетиция весны". Синоптик Игорь Кибальчич предупредил об оттепели и аномально высоких температурах в течение 7 – 13 февраля. Превышение средних температур прогнозируют в пределах +3...+7 градусов относительно климатической нормы.

В Украине ближайшая неделя имеет все шансы быть аномально теплой с достаточным количеством осадков и длительными оттепелями,

– подчеркнул Кибальчич.

Они будут сопровождаться туманами и активным таянием снега. Однако самая интенсивная оттепель будет на Западе и Севере Украины.

Какой будет погода

8 февраля, вторник

Во всех областях, кроме западных, ночью будет падать мокрый снег и дождь. Днем осадки сохранятся в восточных и юго-восточных областях. Температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2 градуса. В то же время в Крыму столбики термометров будут достигать +10 градусов. В южных и западных областях местами возможны сильные порывы ветра.

9 февраля, среда

Днем в северо-восточных областях возможен небольшой мокрый снег. Воздух прогреется до 0...+5 градусов, в западных областях – +9 градусов. В то же время в горах будет царить морозная и снежная погода.

10 – 11 февраля, четверг – пятница

Почти все регионы накроет мокрый снег и дождь. Сухо будет лишь на Юге. Там столбики термометров поднимутся до +12 градусов.

12 – 13 февраля, выходные

Осадков синоптики не прогнозируют. Днем температура воздуха составит +1...+6 градусов, а вот ночью вернутся морозы. В Карпатах – до -10 градусов. Безморозная погода продлится только в Крыму.