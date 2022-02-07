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Затримання Нардепа Сергія Кузьміних

Джерело: САП

Народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних затримали за підозрою у вимаганні хабаря. Політик переховувався від правоохоронців та перебував у розшуку, тому слідчі НАБУ та САП затримали його.

7 лютого о 15 годині суд мав обрати Кузьміних запобіжний захід. Однак цього так і не сталося, бо нардеп прийшов без паспорта, який, згідно з законом, повинен бути для встановлення особи. Лише посвідчення нардепа у такому випадку недостатньо. Через це засідання перенесли на 09:45 8 лютого.

Зауважимо, прокурори проситимуть суд взяти політика під варту з правом на заставу у розмірі 49,6 тисячі гривень.

Вийти з суду без скандалу "слуга" не зміг

Коли Кузьміних виходив з будівлі, представники НАБУ намагалися вручити йому повістку для виклику на допит. Однак той зухвало проігнорував їх й сказав звертатися до адвоката.

Під час розмови учасники поступово наблизилися до металошукача біля виходу з будівлі. Там співробітник НАБУ з камерою у руках перегородив прохід нардепу. Водночас Кузьміних просто відштовхнув працівника й фактично повалив на підлогу.

"Вставайте, не падайте", – сказав один із чоловіків, який супроводжував політик.

Коротко про справу нардепа

Кузьміних викрили під час отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень. За ці гроші політик мав домовитися про контракти для приватних компаній з лікарнею у Житомирській області.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру, а правоохоронці оголосили нардепа у розшук, бо він не з'являвся на допити.

Сам політик переконував, що "не отримував ніяких повісток", а від слідства, мовляв, не ховається.

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Візит іноземних міністрів до Києва

Джерело: 24 канал

7 лютого в Україну прибули міністри закордонних справ одразу з 4 країн:

Німеччини – Анналена Бербок,

– Анналена Бербок, Словаччини – Іван Корчок,

– Іван Корчок, Чехії – Ян Ліпавський,

– Ян Ліпавський, Австрії – Александр Шалленберг.

Дипломати приїхали на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби. В Україні вони проведуть 2 дні. 8 лютого політики відправлять в зону проведення Операції Об'єднаних сил.

Візит іноземних дипломатів пов'язаний з нарощуванням російських військ біля наших кордонів. Темами зустрічей в Україні є підтримка нашої держави у протидії російській агресії, втілення комплексного пакета стримування агресора, зміцнення безпекової взаємодії тощо.



Очільники МЗС Чехії, Австрії та Словаччини прибули в Україну / Фото Івана Корчока

Бербок розповіла про "безпроцентні санкції" проти Росії

Міністерка закордонних справ Німеччини, яка виступає проти надання Україні зброї, заявила, що у разі агресії проти Росії введуть "безпрецедентні санкції". У такому випадку Німеччина готова заплатити ціну.

Ми також готові понести високу економічну ціну, адже мовиться про безпеку України,

– запевнила Бербок.

Вона наголосила, що Німеччина спільно із США та НАТО дали Росії письмові відповіді, в яких чітко мовиться, що "м'яч – на стороні Москви".

До речі, в Україні Бербок зустрінеться також і з президентом Володимиром Зеленським.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Макрон обговорив з Путіним Україну

Джерело: 24 канал

7 лютого президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви на зустріч з російським колегою Володимиром Путіним. Перша частина розмови політиків була відкритою, а далі вони спілкувалися вже без камер.

Макрон переконаний, що його спілкування з Путіним може розпочати шлях деескалації. Водночас у Кремлі особливих надій на ці перемовини не покладають, мовляв, "ситуація дуже складна".

Французький президент закликав російського знайти спільну відповідь, яка дозволить уникнути війни в Європі. Адже, "лише дипломатичний діалог дасть можливість гарантувати безпеку та стабільність".

До речі, на початку зустрічі очільник Кремля наголосив, що Париж та Москва мають "спільну занепокоєність у сфері безпеки" в Європі. За словами Путіна, накопичилося багато питань, які їм "можна й треба обговорювати" у прямому форматі.

Дивіться відео з зустрічі президентів:

Зверніть увагу! ЗМІ повідомили, що вже 8 лютого Макрон прилетить до Києва, аби зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Однак в Офісі Президента станом на вечір 7 лютого не робили офіційної заяви про візит іноземного лідера в Україну.

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В Україну суне потепління

Джерело: Meteoprog

Невдовзі в Україні відбудеться справжня "репетиція весни". Синоптик Ігор Кібальчич попередив про відлигу та аномально високі температури впродовж 7 – 13 лютого. Перевищення середніх температур прогнозують у межах +3…+7 градусів щодо кліматичної норми.

В Україні найближчий тиждень має всі шанси бути аномально теплим з достатньою кількістю опадів і тривалими відлигами,

– наголосив Кібальчич.

Вони супроводжуватимуться туманами й активним таненням снігу. Однак найінтенсивніша відлига буде на Заході та Півночі України.

Якою буде погода

8 лютого, вівторок

У всіх областях, крім західних, вночі падатиме мокрий сніг і дощ. Вдень опади збережуться у східних та південно-східних областях. Температура повітря коливатиметься у межах -3…+2 градуси. Водночас у Криму стовпчики термометрів сягатимуть +10 градусів. У південних та західних областях місцями можливі сильні пориви вітру.

9 лютого, середа

Вдень у північно східних областях можливий невеликий мокрий сніг. Повітря прогріється до 0…+5 градусів, у західних областях – +9 градусів. Водночас в горах пануватиме морозна й сніжна погода.

10 – 11 лютого, четвер – п'ятниця

Майже всі регіони накриє мокрий сніг і дощ. Сухо буде лише на Півдні. Там стовпчики термометрів підіймуться аж до +12 градусів.

12 – 13 лютого, вихідні

Опадів синоптики не прогнозують. Вдень температура повітря становитиме +1…+6 градусів, а от вночі повернуться морози. У Карпатах – до -10 градусів. Безморозна погода триватиме лише у Криму.