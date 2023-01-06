Германия планирует передать Украине дополнительные САУ Gepard, – Spiegel

В четверг, 5 января, стало известно, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder. Однако, это не все сюрпризы от Германии.

По информации издания, украинским войскам также хотят предоставить зенитный танк Gepard. Германия все больше показывает свою поддержку Украине.

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Германия ведет переговоры

Как сообщают, соглашения о передаче танков пока не достигнуты, но есть уверенность, что в ближайшие месяцы Украине могут поставить больше Gepard.

Издание отмечает, что Германия ведет переговоры с двумя государствами, которые также имеют на вооружении зенитные танки Gepard и нужные к ним 35-миллиметровые боеприпасы.

Журналисты отметили, что в 2022 году Германия поставила в Украину 30 систем Gepard, оказавшихся очень эффективными на фронте. Системы особенно хорошо справляются в борьбе с беспилотниками, запускаемыми российскими оккупантами. Еще одна поставка этих установок существенно усилила бы украинскую ПВО.

В этом году ВСУ получат оружие, которое не предоставляли в 2022 году