Германия планирует передать Украине дополнительные САУ Gepard, – Spiegel
Источник:Spiegel
В четверг, 5 января, стало известно, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder. Однако, это не все сюрпризы от Германии.
По информации издания, украинским войскам также хотят предоставить зенитный танк Gepard. Германия все больше показывает свою поддержку Украине.
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Германия ведет переговоры
Как сообщают, соглашения о передаче танков пока не достигнуты, но есть уверенность, что в ближайшие месяцы Украине могут поставить больше Gepard.
Издание отмечает, что Германия ведет переговоры с двумя государствами, которые также имеют на вооружении зенитные танки Gepard и нужные к ним 35-миллиметровые боеприпасы.
Журналисты отметили, что в 2022 году Германия поставила в Украину 30 систем Gepard, оказавшихся очень эффективными на фронте. Системы особенно хорошо справляются в борьбе с беспилотниками, запускаемыми российскими оккупантами. Еще одна поставка этих установок существенно усилила бы украинскую ПВО.
В этом году ВСУ получат оружие, которое не предоставляли в 2022 году
- Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что в этом году Украина получит от союзников оружие, которую не удалось получить в 2022 году.
- Кулеба напомнил, что Украина уже договорилась о передаче колесных танков и бронированных машин от Франции, бронетранспортеров Bradley и Marder от США и Германии, дополнительной немецкой батареи "Patriot", боеприпасов и многом другом.
- Кроме того, Зеленский на этой неделе проводит реальный дипломатический марафон – каждый день глава государства ведет переговоры с 3-4 лидерами. По словам Кулебы, некоторые решения о поставках оружия принимаются во время разговоров.
- "Время табу относительно оружия прошло. Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе", – сообщил Кулеба.
- Кроме того, министр иностранных дел отмечает, что хороших новостей по оружию будет еще больше. Так что дипломатическая команда страны, по словам Кулебы, будет продолжать работать на ежедневное укрепление Украины, чтобы этот год стал победным.