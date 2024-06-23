Даже в США она на испытании: Украина получила экспериментальную САУ Hawkeye

Директор программы Soft Recoil Technologies и Fires Programs Майк Эванс сообщил, что Украина получила экспериментальную самоходную артиллерийскую установку от США. Речь идет о САУ Hawkeye или "Соколиный глаз".

Эта артиллерийская установка является наиболее экспериментальной среди арсенала армии США. САУ известна своей мобильностью и скоростью поражения.

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Украина получила САУ Hawkeye от США

В сообщении на симпозиуме Fires директор программы Майк Эванс сообщил, что компания AM General предоставила в Украину тестовое изделие своей 105-миллиметровой мобильной гаубицы "Соколиный глаз" в апреле 2024 года.

Уже в начале мая САУ Hawkeye была на поле боя. Испытания артиллерийской установки пока, по словам Эванса, происходит в реальных боевых условиях с реальными целями.

Майк Эванс сообщил, что Украина получила САУ Hawkeye от США / Видео с аккаунта @AirPowerNEW1 в соцсети Х

Что известно о "Соколином глазе"

По данным Defense Blog, мобильная гаубица Hawkeye известна своей высокой мобильностью и универсальностью. В частности, ее можно транспортировать различными средствами, включая транспортные самолеты, вертолеты.

Устойчивость платформы обеспечивается четырьмя гидравлическими стабилизаторами, позволяющими осуществлять горизонтальное наведение 180 градусов и вертикальное наведение от -5 до +72 градусов. Система рассчитана на экипаж из четырех человек, но при необходимости ею могут управлять только двое.



Украина получила САУ Hawkeye / Фото из открытых источников

Дальность стрельбы "Соколиного глаза" стандартными боеприпасами составляет 11,6 километра, а реактивными снарядами – до 19,5 километра. Максимальная скорострельность составляет восемь выстрелов в первые три минуты, а постоянная скорострельность – три выстрела в минуту. Гаубица может использовать весь спектр боеприпасов калибра 105 миллиметров, которые есть на вооружении армии США.

Время развертывания САУ – всего 90 секунд. Стоит отметить, что Hawkeye предназначена для реализации тактики "бей – беги", то есть максимально быстрый обстрел вражеских позиций и перемещение на новые позиции.

Журналисты Defense Express также обратили внимание, что 2-CT Hawkeye является 105-миллиметровым аналогом таких 155-миллиметровых систем как Caesar или "Богдана" и в любом случае лучше прицепных 105-миллиметровых гаубиц.