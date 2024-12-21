КНДР передает России дополнительные САУ "Коксан": в Defense Express предположили, что это значит

Северная Корея передает России САУ "Коксан". Эти установки имеют очень специфический калибр – 170 миллиметров. Дальность стрельбы во многих источниках заявлена как 60 километров. Однако есть очень важный нюанс - активно-реактивным снарядом.

Обычным артиллерийским боеприпасом САУ "Коксан" бьет на дальность примерно 40 километров. Это 24 Каналу отметил главный редактор Defense Express Олег Катков.

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"Обычным артиллерийским боеприпасом она бьет примерно на 40 километров. Причем скорость стрельбы этой системы была оценена в пределах один – два выстрела за 5 минут. То есть очень медленная система", – сказал он.

Могут ехать не на поле боя

Олег Катков отметил, что есть вопросы по выживанию САУ "Коксан" в условиях современной контрбатарейной борьбы. Обычным боеприпасом современные артиллерийские системы образца НАТО в калибре 150 миллиметров с длиной ствола 52 калибра легко перестреливают 40 километров. Силы обороны Украины уже давно хорошо работают в контрбатарейной борьбе.

Причина, почему Россия потянула их к себе. Сейчас считается, что на фоне нехватки артиллерийских крупнокалиберных систем класса 2С7 "Пион" пытаются найти то, что могут найти. Прежде всего это эти северокорейские "Коксаны",

– подчеркнул главный редактор Defense Express.

О появлении САУ "Коксан" в России говорят с октября, первый образец засветился на вражеской территории в ноябре. Но несмотря на прямое участие войск КНДР в войне пока не было зафиксировано их использование.

"У меня очень осторожное предположение, что они едут не для участия в боевых действиях, а на модернизацию на российских военных предприятиях. Известно, что Россия непосредственно поставляет в КНДР вооружение и забирает свое. Возможно, это просто один из элементов обменов их военными технологиями", – предположил Катков.