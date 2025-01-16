Единственная в мире гаубица, бьющая по врагу во время движения: чем на поле боя помогут САУ RCH 155

13 января 2025 года в городе Кассель состоялась торжественная церемония передачи Украине Германией первой самоходно-артиллерийской установки (САУ) RCH 155. Она стала первой частью партии из 54 гаубиц. 24 Канал рассказывает, в чем уникальность RCH 155 и как она поможет Украине на поле боя.

Читайте также Германия передала Украине первую новейшую колесную гаубицу RCH 155

Что известно о САУ RCH 155, сколько и когда их получит Украина

Церемония в Касселе прошла при участии посла Украины в Германии Алексея Макеева и министра обороны Бориса Писториуса. Уже на следующий день глава Бундесвера прибыл в Киев и имел возможность рассказать о новом оружии лично президенту Зеленскому.

Посол Алексей Макеев символически принимает первую САУ RCH 155 от немецкого правительства:

В ближайшее время Украина получит батарею из шести машин RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155, то есть дистанционно управляемая гаубица 155 калибра), они останутся в Германии и на них начнут проходить обучение украинские артиллеристы.

Поставка непосредственно в Украину начнется в апреле 2025 года и должна завершиться в следующие 24 месяца. Наше государство будет получать RCH 155 прямо с конвейера и станет первой страной-оператором этого оружия. Далее к элитному клубу операторов RCH 155 планируют присоединиться, собственно, Бундесвер и вооруженные силы Швейцарии. Причем последние ради RCH 155 отказались от классики – САУ Archer от BAE Systems Bofors.

Что может RCH 155: смотрите видео

Украина обратилась к Германии с запросом о предоставлении RCH 155 в июле 2022 года, а через полгода немцы окончательно согласовали все детали и объявили о предоставлении Украине партии из 18 машин.

Впоследствии соглашение увеличилось в 3 раза. Производство стартовало в январе 2023 года и должно было длиться 30 месяцев, однако союзники совершили подвиг и подготовили первую партию раньше положенного срока (большую роль в этом сыграло сотрудничество с Великобританией).

Поставка гаубиц будет осуществляться за счет военной помощи Германии. Напомним, что Германия является второй после США по объему помощи Украине, а факт предоставления ВСУ такого современного оружия свидетельствует о новом уровне сотрудничества. Фактически война против России станет полигоном для испытания и тестирования RCH 155.



Колесная самоходная артиллерийская установка RCH 155 немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann / Фото Rheinmetall

RCH 155, которую мы представили вчера в Касселе, действительно является шедевром инженерной науки. И действительно они очень особенные. И мы уже заказали 54 для Украины. И я надеюсь, что они прибудут как можно быстрее, потому что это действительно очень эффективное и очень мобильное оружие, которое, вероятно, очень поможет вам в вашей борьбе, которая еще не закончена,

– Борис Писториус в Киеве 14 января 2025 года презентует большой проект предоставления Украине RCH 155.

Что еще передала Германия Украине

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, в который вошли боеприпасы, ударные и разведывательные дроны, а также бронемашины.

В пакет поддержки вошли:

20 машин с защитой от мин и засад;

боеприпасы для танков Leopard 1;

14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

19 тысяч снарядов калибра 122 мм;

600 ударных беспилотников HF-1;

50 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;

46 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;

43 разведывательных беспилотника Songbird;

495 штурмовых винтовок HK 416;

11 тысяч 120-мм минометных боеприпасов.

Германия также передала Украине новую партию биноклей, шерстяных одеял и турникетов.



В новом пакете помощи от Германии включено 50 разведывательных беспилотников Vector / Фото quantum-systems.com

Кроме того, немецкое правительство сообщило о вооружении, которое готовится к передаче. Речь идет о БМП Marder, колесных боевых машинах пехоты RCT-30, машинах с защитой от мин и засад.

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) – основные характеристики

производитель – Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Германия;

тип – самоходная артиллерийская установка;

калибр – 155 миллиметров;

пушка – Rheinmetall 155 мм L52 (JBMoU-совместимая);

длина ствола пушки – 8 метров;

дальность стрельбы – до 40 километров (базовые боеприпасы), до 54 километров (для снарядов увеличенной дальности: Vulcano, M982 Excalibur и подобные);

скорострельность – до 9 выстрелов в минуту;

время развертывания на огневой позиции – 20 секунд;

боекомплект – 30 снарядов и 144 модульных метательных зарядов;

автономность работы – полностью автоматизированная система заряжания;

экипаж: 2 человека (командир и водитель);

вес – 39 тонн;

габариты – 10,4×2,99×3,6 метра;

шасси – 4-осный бронетранспортер GTK Boxer (или Iveco 8×8);

двигатель – дизельный с турбонаддувом MTU 199TE20;

мощность – 815 лошадиных сил;

максимальная скорость – 100 км/ч (по шоссе);

запас хода – 700 километров;

дорожный просвет – 0,5 метра;

радиус разворота - 21 метр;

способность преодолевать препятствия – траншеи шириной 2 метра, брод глубиной 1,2 метра;

ориентировочная цена – 12 миллионов евро за единицу.

На что способны немецкие САУ RCH 155

САУ оснащена системой управления огнем и может работать в режиме MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), то есть может выпустить до 5 снарядов под разными углами так, чтобы они одновременно достигли цели.

Испытания RCH 155: смотрите видео

RCH 155 разработана для высокоточной артиллерийской поддержки на поле боя. Ее мобильность и автономность позволяют эффективно действовать даже в условиях современного высокотехнологичного конфликта, которым бесспорно является война России против Украины.



Причем мобильность в данном случае не только красивое слово, потому что RCH 155 единственная в мире гаубица, которая может вести огонь по врагу прямо во время движения. Все это делает RCH 155 самой современной колесной гаубицей в мире и дает ей существенные преимущества в контрбатарейной борьбе.

Также машина хорошо защищена – имеет бронированные бока (14,5 миллиметров) и днище, что делает ее достаточно живучей в современной войне, где все заминировано и существует постоянная угроза дронов и опасных кусков железа. Кроме того, САУ может быть дополнительно вооружена дистанционно управляемой пулеметной установкой и системой отстрела дымовых гранат.

Экипаж САУ состоит из водителя и командира. RCH 155 может управляться дистанционно, на что, собственно, намекает название САУ. За это отвечает автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM (Artillerie-Geschütz-Modul).

Этот модуль безлюдный и все процессы, в том числе и зарядки, в нем автоматизированы. Также есть возможность зарядки и осуществления выстрела в ручном режиме, чтобы, как говорят, руки не забывали. Но это на крайний случай, а базовым сценарием является тот, когда командир RCH 155 получает целеуказания через радиосвязь или с помощью канала передачи данных, а дальше все делают механизмы.