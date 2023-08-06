Россию нужно лишить главного ресурса: как саудиты могут ослабить Кремль

В Саудовской Аравии продолжается второй день встречи советников лидеров стран по формуле мира Владимира Зеленского. На нем присутствуют представители 42 стран мира. Россию на саммит не позвали. Саудовская Аравия не видит в стране-агрессоре будущего и может ослабить ее по некоторым факторам.

О них 24 Каналу рассказал главный редактор веб-ресурса "Украина по-арабски", эксперт по украино-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах. В частности, говорится об экономических вопросах, связанных с нефтью.

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Проблемы России

Сегодня Россия испытывает огромные проблемы на фронте и экономике, считает Фараджаллах. Российский минфин вроде бы заявил о недофинансировании бюджета в сотни миллиардов рублей. А на деле ситуация может быть еще хуже. Саудовская Аравия может "добить" страну-агрессора в этом спектре. В частности, говорится об источниках финансирования.

Их нужно прекратить. 70% – это нефть и газ. Путин пользуется возможностью торговли дешевой нефтью. Если этого не будет – доходы сократятся,

– отметил он.

Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти в рекордном количестве и пустить на рынок дешевую легальную нефть. Тогда Россия останется без покупателей, как следствие – денег, необходимых ей для финансирования наемников, содержания кадыровцев и так далее. Но есть одно условие – Саудовской Аравии нужны гарантии безопасности.

"Саудовская Аравия хочет от США условий типа 5 статьи НАТО, современной системы ПВО, которая может поражать цели до 2500 километров. Если саудиты это получат, они не будут бояться Кремля и пойдут экономической войной на Россию", – отметил редактор.

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Более того – в деле по ослаблении России Саудовская Аравия может привлечь и своих союзников, чтобы прекратить финансировать системы, которые помогают России обходить санкции. Это будет еще одним болезненным ударом.

"У Путина нет плана помешать этому. Он не может объявить войну Саудовские Аравии. Повысить цену на нефть – она под санкциями", – добавил Мохаммад Фараджаллах.

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