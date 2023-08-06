Про них 24 Каналу розповів головний редактор веб-ресурсу "Україна по-арабськи", експерт з українсько-арабських відносин Мохаммад Фараджаллах. Зокрема, мовиться про економічні питання пов'язані з нафтою.

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Проблеми Росії

Сьогодні Росія має величезні проблеми на фронті та економіці, вважає Фараджаллах. Російський мінфіну начебто заявив про недофінансування бюджету у сотні мільярдів рублів. А на справі ситуація може бути ще гіршою. Саудівська Аравія може "добити" країну-агресорку у цьому спектрі. Зокрема, мовиться про джерела фінансування.

Їх треба припинити. 70% – це нафта та газ. Путін користується можливістю торгівлі дешевою нафтою. Якщо цього не буде – доходи скоротяться,

– зазначив він.

Саудівська Аравія може наростити видобуток нафти у рекордній кількості і пустити на ринок дешеву легальну нафту. Тоді Росія зостанеться без покупців, як наслідок – грошей, які їй необхідні для фінансування найманців, утримання кадирівців і так далі. Але є одна умова – Саудівській Аравії треба гарантії безпеки.

"Саудівська Аравія хоче від США умов на кшталт 5 статті НАТО, сучасну систему ППО, яка може уражати цілі до 2500 кілометрів. Якщо саудити це отримають, вони не боятимуться Кремля і підуть економічною війною на Росію", – відзначив редактор.

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Ба більше – у справі з послаблення Росії Саудівська Аравія може залучити і своїх союзників припинити фінансувати системи, які допомагають Росії обходити санкції. Це буде ще одним болючим ударом.

"У Путіна немає плану як цьому завадити. Він не може оголосити війну Саудівські Аравії. Підвищити ціну на нафту – вона під санкціями", – додав Мохаммад Фараджаллах.

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