В поисках "Москвы" и подводный Patriot: лучшие мемы об уничтожении самолета А-50

Украинским военным 14 января удалось ликвидировать самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также подбить Ил-22. Сеть не могла обойти такое событие, поэтому сразу же выдала тонну шуток по поводу такой "потери".

Раньше никто и никогда не сбивал самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, однако все бывает впервые. Лучшие мемы относительно "отрицательного" взлета российского А-50 – собрал 24 Канал.

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Истории, которые невозможно не верить

Главнокомандующий Валерий Залужный 15 января официально подтвердил уничтожение вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Также, вероятно, летать больше не будет Ил-22. У российских подводных объектов в украинском море внезапно появился, по крайней мере, один сосед.

Российский А-50 отправился на поиски "Москвы" / фото из соцсетей

Поговаривают, что российские пилоты были почему-то неудовлетворены сбитием бортов – пишут, что они протяжно и очень долго кричали "х*хлыыыы". Однако как это возможно? Если нет самолета, то как могут быть пилоты?

Российская "тоска" накрыла пилотов А-50 и Ил-22 / фото "По факту"

Стоимость одного самолета А-50 составляет по крайней мере 330 миллионов долларов, а Россия имела на вооружении всего 9 таких бортов. И то – на бумаге. Как так получилось, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения отправился искать подводные цели, доподлинно неизвестно. Однако предполагают, что вблизи Приазовья появился "морской Patriot".

Patriot подкрался неожиданно, убегать было некуда / фото RedditUkraine

Важно, что экипаж самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 состоит из 15 – 16 человек, из которых около 10 операторов. То есть, они видели, что летать им осталось недолго. Однако сделать они не могли ничего – он слишком неповоротлив для того, чтобы маневрировать.

Миниатюра – россияне и подлет украинской ракеты: смотрите видео

Стоит добавить, что ВСУ действительно получили историческое достижение, ведь никто никогда в истории не сбивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Именно эти самолеты координировали обстрелы украинских городов. Фактически это большой летающий радар, который видит все как в небе, так и на земле.

Подборка мемов о ликвидации российского борта А-50: смотрите фото

Сбитие российский бортов