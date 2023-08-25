Без Пригожина это уже не тот "организм", – Коваленко предположил, что будет ЧВК "Вагнера"

Уничтожение Евгения Пригожина существенно повлияет на самую так называемую "частную военную компанию "Вагнера". Им не разрешат вести себя автономно.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, заметив, что после смерти Пригожина и Уткина остатки вагнеровцев будут интегрированы в вооруженные силы России.

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Снова отправятся на фронт

Как отметил Коваленко, вероятнее всего, вагнеровцев заставят подписать контракты по минобороны России. Уже после этого их отправят в зону боевых действий.

Все же не стоит ожидать других вариантов развития событий. Чрезвычайно сомнительно, что может произойти какой-нибудь "поход на Москву 2.0" или другие попытки переворота.

Какой-то другой сценарий не вижу. Второй поход на Москву, месть режиму – нет. Без Пригожина и Уткина "Вагнер" уже не тот организм, который может действовать автономно. Там, конечно, есть функционеры и командиры. Но они не пойдут на такие шаги, на которые готовы были идти Пригожин и Уткин,

– заметил Коваленко.

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Путинский режим не будет переименовывать ЧВК "Вагнера". Просто эта организация теперь будет находиться в структуре минобороны, которая и дальше будет отправлять оккупантов на смерть в Украину.

Уничтожение Пригожина и Уткина: коротко