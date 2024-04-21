Россияне не знают, и хорошо: как Воздушным силам удалось сбить ракеты Х-22
Украина впервые за время войны сбила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, а также две ракеты Х-22, которые он выпустил. Для ударов по целям использовали ЗРК С-200.
Стоит сказать, что это не первые успехи Воздушных сил в 2024 году. Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что, например, до сих пор никто не знает, как именно в январе уничтожили самолет А-50.
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Россияне не догадываются, чем сбили ракеты
По официальному сообщению Х-22 сбили, используя систему С-200. Но на самом деле не так важно, чем именно атаковали, самое главное, что в Украины действительно есть мощное средство поражения.
Думаю, россияне не понимают, о каком именно средстве говорится. Пусть это будет С-200, пусть любое другое, но главное, что оно уничтожает цели. Сбивание не случайны,
– отметил авиационный эксперт.
Ракеты Х-22 очень скоростные, это аэробалистическое оружие, которое раньше нам не удавалось сбить. Уничтожить такие цели может Patriot и SAMP/T. Но мы показали, что при некоторых условиях, когда правильно расположить системы ПВО, ракету можно поразить.
Когда ракета с высокой фазы полета спускается на землю, то тормозит и имеет меньшую скорость. Тогда ракеты NASAMS или другие могли сбить Х-22,
– подчеркнул Константин Криволап.
Сбивание российского Ту-22
- Для российской авиации 19 апреля стало очередным "черным днем", ведь украинские военные впервые приземлили стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это было совместной операцией ГУР и Воздушных сил. Судно ночью атаковало Украину и запускало ракеты.
- Впоследствии глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что самолет упал в 300 километров от Украины, когда возвращался на место базирования. В России подтвердили потерю самолета, но объяснили это "технической неисправностью". Известно, что один из пилотов погиб, двое выжило, еще одного искали. Буданов добавил, что за самолетом следили в течение недели.
- В Воздушных силах сообщили, что после потери судна, некоторые регионы Украины будут чувствовать себя безопаснее. Прежде всего говорится об Одессе и других приграничных областях. Дальность ракет, которые имел на вооружение самолет, позволяла обстреливать всю территорию нашего государства.