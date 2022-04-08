Сбили вертолет, уничтожили технику и полсотни оккупантов: ВСУ на Востоке отбили 4 атаки
Украинские защитники на протяжении 8 апреля отбили несколько вражеских атак на Востоке. Еще до 50 оккупантов уже никогда не смогут совершать военные преступления.
Об этом сообщили на фейсбук-странице Оперативно-тактической группировки "Восток". Соответствующее сообщение там было опубликовано около 20:40.
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ВСУ отбили атаки оккупантов
Военные отметили, что в районе их ответственности противник пытается прорвать оборону в отдельных направлениях. Вместо этого получает серьезный отпор и несет потери.
"Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будет обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления", – подчеркнули в сообщении.
В течение 8 апреля бойцы ВСУ уничтожили:
- до 50 вражеских солдат;
- 4 танка;
- 1 БМП;
- 1 ББМ;
- 3 артиллерийских системы;
- 4 АТ;
- 1 вертолет.
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Оккупанты готовятся к масштабному наступлению на Донбассе. Учитывая это, руководители Луганской и Донецкой ОВА накануне призвали местных жителей срочно эвакуироваться. Так они смогут уберечь себя от опасности, а украинским воинам будет легче защищать территорию.
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