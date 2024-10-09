Сбит 21 "Шахед": в Воздушных силах сообщили детали атаки врага
9 октября 2024, 08:15Читати новину українською
Источник:Воздушные Силы ВСУ
В ночь на 9 октября враг нанес удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области, а также 22 ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ. Один ударный беспилотник повернул в направлении России.
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Сколько враждебных целей удалось приземлить защитникам
В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БпЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях.
К отражению нападения привлекались:
- авиация,
- зенитные ракетные войска,
- подразделы РЭБ,
- мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
Результаты работы Сил ПВО / Воздушные Силы ВСУ
Напомним, что вечером 8 октября в Полтавской области раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях.