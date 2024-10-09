Сбит 21 "Шахед": в Воздушных силах сообщили детали атаки врага

9 октября 2024, 08:15
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Автор: Ася Ковалёва

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Воздушные Силы ВСУ

В ночь на 9 октября враг нанес удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области, а также 22 ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ. Один ударный беспилотник повернул в направлении России.

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Сколько враждебных целей удалось приземлить защитникам

В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БпЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях.

К отражению нападения привлекались:

  • авиация,
  • зенитные ракетные войска,
  • подразделы РЭБ,
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Результаты работы Сил ПВО / Воздушные Силы ВСУ

Напомним, что вечером 8 октября в Полтавской области раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях.