Сбит российский Су-25 вблизи Авдеевки: в городской администрации рассказали детали
Владимир Зеленский 26 февраля сообщил, что ВСУ сбили над Авдеевкой российский штурмовик Су-25. Он упал на неподконтрольные Украине территории.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. Он сообщил, что в сутки российская авиация выполняет десятки боевых вылетов на восточном фронте.
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На Донецком направлении активизировалась российская авиация, увеличилось количество вылетов самолетов и вертолетов, заметил Барабаш. Это свидетельствует о массированности авиационных ударов по населенным пунктам Донецкого направления и линии обороны.
По словам главы Авдеевской городской военно-гражданской администрации, центр управления полетов сейчас перенесен из Ростова-на-Дону в Донецк. Следствием этого и явилась активизация российской авиации в небе.
Детали о падении Су-25
Барабаш опроверг информацию о взятии в плен пилота сбитого Су-25. Руководство города не знает о его дальнейшей судьбе, ведь самолет упал на неподконтрольные территории. Пилот, возможно, разбился или катапультировался.
К сожалению, он не пополнил наш обменный фонд, мы знаем, что пилоты очень ценятся,
– добавил спикер.
Барабаш про ситуацию в Авдеевке: смотреть видео
Предоставят ли Украине истребительную авиацию
- Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Украина не услышала категорического "Нет" от США по отношению к самолетам.
- Американский президент Джо Байден заявил, что предоставление самолетов неактуально.
- В Польше готовы тренировать украинских пилотов для управления самолетами F-16, но это должны согласовать партнеры.