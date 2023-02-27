Сбит российский Су-25 вблизи Авдеевки: в городской администрации рассказали детали

Владимир Зеленский 26 февраля сообщил, что ВСУ сбили над Авдеевкой российский штурмовик Су-25. Он упал на неподконтрольные Украине территории.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. Он сообщил, что в сутки российская авиация выполняет десятки боевых вылетов на восточном фронте.

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На Донецком направлении активизировалась российская авиация, увеличилось количество вылетов самолетов и вертолетов, заметил Барабаш. Это свидетельствует о массированности авиационных ударов по населенным пунктам Донецкого направления и линии обороны.

По словам главы Авдеевской городской военно-гражданской администрации, центр управления полетов сейчас перенесен из Ростова-на-Дону в Донецк. Следствием этого и явилась активизация российской авиации в небе.

Детали о падении Су-25

Барабаш опроверг информацию о взятии в плен пилота сбитого Су-25. Руководство города не знает о его дальнейшей судьбе, ведь самолет упал на неподконтрольные территории. Пилот, возможно, разбился или катапультировался.

К сожалению, он не пополнил наш обменный фонд, мы знаем, что пилоты очень ценятся,

– добавил спикер.

Барабаш про ситуацию в Авдеевке: смотреть видео

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