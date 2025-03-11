Сбита баллистическая ракета и 79 дронов: как ночью отработала ПВО

В ночь на 11 марта российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными дронами-камикадзе. Также оккупанты применили баллистическую ракету.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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Сколько вражеских целей сбили силы ПВО

Этой ночью россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из района Таганрога. Также враг запустил 126 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из направлений: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие баллистической ракеты Искандер-М и 79 ударных БпЛА типа Shahed и других типов беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях,

– сообщили в Воздушных силах.

Еще 35 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны – без негативных последствий.

В Воздушных силах сообщили, что в результате российской атаки пострадали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

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К слову, в результате удара российских дронов в Одессе произошло возгорание резервуаров с горючим, частного жилого дома и склада с детскими игрушками. По данным ГСЧС, к ликвидации последствий атаки привлекли более 100 человек.