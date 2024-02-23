Friendly Fire и много погибших: пропаганда начала выдвигать разные версии о сбитии А-50

В России не могут смириться с потерей еще одного А-50. Поэтому прокремлевские пропагандисты выдвигают различные версии событий. То упал не самолет, а НЛО, то самолет сбили российские силы ПВО, то просто упал беспилотник.

Воздушные силы в сотрудничестве с ГУР уничтожили еще один российский самолет А-50У. Его сбили над акваторией Азовского моря, после чего он в дальнейшем потерпел катастрофу в районе села Трудовая Армения в Краснодарском крае.

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Пропаганда выдвигает различные версии относительно сбития А-50

Большинство российских телеграмм-каналов заявляют то, что это якобы было их ПВО – так называемый friendly fire. Однако Воздушные Силы и ГУР официально сообщают, что сбивание А-50 было их операцией.

Комично, что это уже пятый российский самолет за месяц, который, как утверждают пропагандисты, "по ошибке" сбили их же силы.

Еще один известный российский пропагандистский канал якобы рассуждает, кто сбил самолет и оплакивает мертвый экипаж.

Также некоторые пропагандистские каналы до сих пор не могут признать, что упал А-50. Они заявляют, что это пока "неизвестный летательный аппарат". А у главного пропагандиста страны вообще "гарит камыш".

Зато каналы, которые пишут, что самолет сбила таки Украина, заявляют о большом количестве погибших. Мол, могло погибнуть от 12 до 17 человек. Сейчас это неподтвержденная информация, однако стоит заметить, что экипаж А-50 состоит из 5-ти членов экипажа летного состава и 10-ти операторов расчета радиолокационного дозора.

Главное о сбитии А-50У