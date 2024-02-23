Повітряні сили у співпраці з ГУР знищили ще один російський літак А-50У. Його збили над акваторією Азовського моря, після чого він надалі зазнав катастрофи в районі села Трудова Вірменія в Краснодарському краї.

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Пропаганда висуває різні версії щодо збиття А-50

Більшість російських телеграм-каналів заявляють те, що це нібито було їхнє ППО – так званий friendly fire. Однак Повітряні Сили та ГУР офіційно повідомляють, що збиття А-50 було їхньою операцією.

Комічно, що це вже п'ятий російський літак за місяць, який, як стверджують пропагандисти, "помилково" збили їхні ж сили.

Ще один відомий російський пропагандистський канал нібито міркує, хто збив літак і оплакує мертвий екіпаж.

Також деякі пропагандистські канали досі не можуть визнати, що впав А-50. Вони заявляють, що це наразі "невідомий літальний апарат". А у головного пропагандиста країни взагалі "гаріт камиш".

Натомість канали, які пишуть, що літак збила таки Україна, заявляють про велику кількість загиблих. Мовляв, могло загинути від 12 до 17 людей. Наразі це непідтверджена інформація, однак варто зауважити, що екіпаж А-50 складається з 5-ти членів екіпажу льотного складу та 10-ти операторів розрахунку радіолокаційного дозору.

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