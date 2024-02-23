Воздушные силы показали, как уничтожили очередной российский А-50: захватывающие кадры
Украинские военные вечером 23 февраля ликвидировали очередной российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В сети уже распространили видео, как именно сбили воздушное судно оккупантов.
Стало известно, что сбитие А-50 стало следствием совместной операции Воздушных Сил и ГУР. Отметим, что это уже второй из драгоценных самолетов России – впервые Украина уничтожила такое судно еще 14 января.
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Сбитие А-50 над Азовом
Воздушные Силы совместно с ГУР вечером 23 февраля поздравили оккупантов с так называемым днем защитника отечества – защитники Украины сбили уже второй самолет ДРЛО А-50 за последнее время. Командующий Николай Олещук официально подтвердил ликвидацию российского судна.
В сети сразу начали распространять видео, на которых четко видно сбивание российского судна. На них местные обсуждают, как самолет отстреливает тепловые ловушки, – впоследствии А-50 ярко загорается и уверенно движется в направлении земли.
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Однако пропагандистские СМИ не признают, что А-50 сбили украинцы, а списывают все на "френдлифаер". В то же время они также и не говорят, что в Краснодарском крае упал именно сбитый борт, – по их словам, это "неизвестный летательный аппарат". Пишут, что от его падения загорелся камыш, – на этом все.
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В то же время появляются видео с места падения – на них четко видно, что горит не только камыш. А местные подтверждают, что упал именно самолет. Некоторые даже утверждают, что их несколько.
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Сбитие А-50
- Украинским военным 14 января удалось сбить самолет А-50 и в придачу к нему воздушный пункт управления Ил-22. Тогда отмечалось, что еще никто в истории не сбивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения. В то же время уже 23 февраля ВСУ повторили свой результат.
- По данным из открытых источников, по состоянию на начало полномасштабного вторжения в России на вооружении было 9 А-50, стоимость каждого 330 миллионов долларов. Теперь же их количество уменьшилось до 7.
- А-50 может служить командным пунктом и применяться для управления истребителями и ударной авиацией – их наведения на конкретные цели. Именно А-50 "подсвечивают" самолетам Ту-95МС пуски крылатых ракет Х-101 или Х-555 и пуски гиперзвуковых ракет Х-22Н, сбитие которых пока не зафиксировано на официальном уровне.