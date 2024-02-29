БпЛА не заменят сбитый А-50, – Гуменюк рассказала, что Россия уже готовит следующий самолет

Россия уже готовит новый самолет А-50 на замену сбитому над Азовским морем. Дроны не могут полноценно заменить его в осуществлении разведывательных действий.

Об этом эфире телеканала “Эспрессо” сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центр Сил обороны Юга Украины. Отметим, что самолет А-50У сбили еще 23 февраля.

Смотрите также Горящие бумеранги от мариупольцев: Андрющенко приоткрыл секреты российского "самолетопада"

Россияне выведут новый самолет

На фоне сбития самолета ДРЛВ А-50У россияне увеличили применение беспилотников в разведке. Однако, как отметила Наталья Гуменюк, россияне понимают, что это не абсолютная замена ликвидированному борту.

Они усилили беспилотную разведывательную деятельность, но это не абсолютная замена, не полноценная альтернатива тем глазам, которыми был для них А-50, поэтому они пытаются сейчас в нашей зоне ответственности, к примеру запустить более 110 дронов в сутки,

– отметила пресс-секретарь.

Вооруженные Силы отрабатывают по тем дронам, которые попадают в зону поражения. Так, за минувшие сутки удалось уничтожить БпЛА ZALA и два SuperCam.

Наталья Гуменюк отметила, что россияне уже готовят замену сбитому А-50.

Сбитие А-50