Проверял авто и попал под колеса: в Закарпатье сбили пограничника на блокпосту
Источник:ZAXID.NET
В Береговском районе Закарпатской области легковушка наехала на пограничника прямо на блокпосту. Сотрудник ГПСУ в этот момент проверял другой автомобиль.
Авария произошла утром во вторник, 7 ноября, на блокпосту в селе Яноши. В результате этого ДТП военный получил многочисленные травмы разной степени тяжести.
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Что известно о ДТП
По данным полиции, водитель Audi обгонял другой автомобиль, который остановился для спецпроверки. Он решил выехать на встречную полосу, чтобы объехать транспорт. На проезжей части в этот момент стоял сотрудник ГПСУ, который как раз и проверял эту машину. В результате Audi наехала на 21-летнего военного. Этого пограничника госпитализировали.
Этот автомобиль сбил пограничника / Фото Полиции Закарпатской области
За рулем Audi находился 34-летний житель города Рахов. Как выяснилось, он был трезв. Этого мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Началось досудебное расследование по факту нарушений правил безопасности дорожного движения, причинивших потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Водителю Audi грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права вождения до 3 лет.
После ДТП у Audi повреждены лобовые стекла / Фото Полиции Закарпатской области
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