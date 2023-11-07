Аварія сталася вранці у вівторок, 7 листопада, на блокпосту у селі Яноші. Внаслідок цієї ДТП військовий отримав численні травми різного ступеню важкості.

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Що відомо про ДТП

За даними поліції, водій Audi обганяв іншу автівку, що зупинилася для спецперевірки. Він вирішив виїхати на зустрічну смугу, щоб об'їхати транспорт. На проїжджій частині в цей момент стояв співробітник ДПСУ, що здійснював перевірку цієї машини. В результаті Audi наїхала на 21-річного військового. Цього прикордонника ушпиталили.



Ця автівка збила прикордонника / Фото Поліції Закарпатської області

За кермом Audi перебував 34-річний житель міста Рахів. Як з'ясувалося, він був тверезим. Цього чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Почалося досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Водію Audi загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права керування до 3 років.



Після ДТП в Audi пошкоджене лобове скло / Фото Поліції Закарпатської області

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