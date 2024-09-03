Сбитие ракет на границах Украины: в НАТО ответили на предложение польского министра

Накануне польский глава МИД Радослав Сикорский заявил, что нужно сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство. В НАТО ответили Сикорскому на такой призыв.

Так, там заявили, что "такие действия могут повлиять на весь альянс". Об этом заявил представитель НАТО в комментарии Europa Press.

Смотрите также Сбивать российские ракеты и обучать украинских воинов: в Польше выступили с категорическим заявлением

В НАТО ответили Сикорскому на призыв сбивать российские ракеты над Украиной

Представитель НАТО отметил, что Альянс отвечает за "предотвращение дальнейшей эскалации войны России". Он также отметил, что НАТО "не является стороной конфликта и не станет частью конфликта".

По его словам, каждая страна-член НАТО имеет право защищать свое воздушное пространство, но добавил, что действия отдельных государств в поддержку Украины могут повлиять на Альянс в целом.

"Именно поэтому союзники должны продолжать тесные консультации", – добавил спикер.